Ülkeyi ağaya kaldıran 6.4 şiddetinde deprem!

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Filipinler açıkları, 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

TÜM ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Yerel saatle öğleden sonra gerçekleşen sarsıntı Filipinler Denizi'nin 18 kilometre altında meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem başkent Manila olmak üzere neredeyse tüm Filipinler'de hissedildi.

ÜLKE PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİNDE YER ALIYOR

Filipinler, dünyada en fazla depreme ev sahipliği yapan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor. Devasa fay hattı, yeryüzünün en büyük su kütlesini boydan boya kat ediyor.