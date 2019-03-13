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Ülkeye soktukları jetlerle kaçak uçuş yapan çete çökertildi

Rusya’da ülkeye soktuğu 4 özel jetle 5 ay boyunca kaçak uçuşlar organize ettiği ortaya çıkan çete üyeleri yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 20:58
Ülkeye soktukları jetlerle kaçak uçuş yapan çete çökertildi

Rusya’da ülkeye soktuğu 4 özel jetle 5 ay boyunca kaçak uçuşlar organize ettiği ortaya çıkan çete üyeleri yakalandı.


Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Domodedovo havaalanına geçtiğimiz Ağustos ayında hangi ülkeden getirildiği belirtilmeyen 4 adet lüks jet getirildi. Getirildiği andan itibaren kurulan paravan şirket tarafından sahte evraklar düzenlendi. Bu evraklar ile uçaklar kiralanarak uçuşlar gerçekleşti. Gulfstream G150, Embraer Legacy 650, Bombardier GL300 ve Gulfstream G450 tipi 4 adet süper jetler, Rusya semalarında 5 ay boyunca uçuşlar yaparak büyük paralar kazanıldı. Çünkü uçuşlar için devlete bildirim yapılmadığı için vergi ödenmedi. Çetenin bu uçuşlardan toplam 9 milyon 730 bin dolar kazandığı belirlendi.


Kaçak uçuşların tespit edilmesinin ardından çete üyeleri ve havaalanında görevli birçok kişi takibe alındı. Uçakların kapalı tutulduğu hangara yapılan baskında uçaklar ele geçirildi. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayla ilgisi bulunan herkes hakkında işlem yapıldığını ve uçaklara el konulduğunu bildirdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:58
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