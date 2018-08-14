'Ülkeye sahip çıkalım' diyen CHP'lilere Kılıçdaroğlu karşı çıktı

Dün ana muhalefet partisi CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ekonomi konusunda partinin nasıl bir tavır takınacağı konuşuldu. Kulis bilgilerine göre bazı CHP'liler ekonomik saldırıya karşı ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek "AK Parti'nin açıklamalarına destek verelim" önerisinde bulundu.

"ABD'YE KARŞI MEMLEKETE SAHİP ÇIKALIM" DEDİLER

Sol bir parti olarak ABD karşıtlığının öncelik olması gerektiğini vurgulayan partililer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Trump'a karşı açıklamalarına destek verilmesi gerektiği fikrini savundu.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN MUHALEFETİ ELEŞTİRDİĞİ İÇİN KARŞI ÇIKTI

Ancak başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı partililer buna karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın muhalefeti eleştirmesinden rahatsız olduğunu dile getirerek "Erdoğan, sıkıştığı zaman‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor” dediği öğrenildi.

Böylece Kılıçdaroğlu partililere ABD karşıtı değil Erdoğan karşıtı bir tutum sergilenmesi gerektiği mesajını iletmiş oldu.