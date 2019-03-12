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Ülkeye kaçak giriş yapan 75 göçmen yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 75 mülteci yakalanırken, organizatörlük yapan 4 kişi gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 15:42
Ülkeye kaçak giriş yapan 75 göçmen yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 75 mülteci yakalanırken, organizatörlük yapan 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Solaklar mahallesi içerisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde, iki otobüste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 66 Afganistan, 9 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 75 kişi yakalandı. Ayrıca göçmenlerle birlikte organizatörlük yapan M.D., M.D., H.Ü. ve E.V. de yakalandı.


Jandarma tarafından ’Göçmen Kaçakçılığı’ yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:42
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