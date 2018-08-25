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Ülkeye alınmayan göçmenlerden şok karar!

İtalya'nın Catania açıklarında kurtarıldıktan sonra ülkeye girişlerine izin verilmeyen göçmenler açlık grevine başladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:01
Ülkeye alınmayan göçmenlerden şok karar!

Geçen hafta Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra İtalya'nın Catania limanına getirilen göçmenler, hafta başından beri gemiden inmelerine izin verilmemesini protesto amacıyla açlık grevine başladı.

15 Ağustos'ta Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait Diciotti gemisine alınan 190 göçmenden yalnızca 13'ü, acil tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları için İtalya'nın Lampedusa adasına götürülmüştü.

Günlerce denizde güvenli liman açılmasını bekleyen gemiye en yakın ülkeler olan İtalya ve Malta, limana yanaşma izni vermemişti.

Sonunda geçen Pazartesi günü geminin İtalya'nın Sicilya adasındaki Catania limanına yanaşmasına onay çıktı ancak bu kez de göçmenlerin karaya inmesine izin verilmedi.

İtalyan hükümeti, diğer AB ülkeleri göçmenleri paylaşmayı kabul etmediği sürece gemideki 177 kişinin İtalya'ya girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Gelen tepkiler üzerine, yalnızca gemideki 27 refakatçisiz çocuğun geçen Çarşamba akşamı karaya çıkmasına izin çıktı. Halen Catania limanındaki gemide bulunan 150 kişiden bazıları ise bu durumu protesto etmek için açlık grevine başladı.

Muhalefetteki Demokratik Parti'den Senatör Davide Faraone, yaptığı görüşmelerin sonucunda "Diciotti gemisindeki göçmenlerin açlık grevine başladığını haber aldım" dedi.

İtalyan basını, açlık grevinin bu sabah başladığını yazdı.

SALVİNİ: İSTEDİKLERİNİ YAPSINLAR

Hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Facebook üzerinden bir açıklama yaptı ve "Diciotti'deki göçmenler açlık grevi mi yapıyor? İstediklerini yapsınlar, ben fikrimi değiştirmiyorum. İtalya'da 5 milyon kişi mutlak fakirlik içinde yaşıyor, her gün açlık grevi yapıyorlar… Benim için önce İtalyanlar geliyor" dedi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:01
  1. İtalya
  2. Göçmenler
  3. Catania

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