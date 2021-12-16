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Dünya Ülkesinin en yaşlısıydı... Koronadan hayatını kaybetti
Dünya

Ülkesinin en yaşlısıydı... Koronadan hayatını kaybetti

Fransa'nın en yaşlı insanı olma ünvanına sahip 112 yaşındaki Marcel Meys, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 22:47:00 -
Ülkesinin en yaşlısıydı... Koronadan hayatını kaybetti

Fransa'nın en yaşlı kişisi Marcel Meys, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 112 yaşında öldü.

Vienne ilinde yaşayan ve 5 Ekim'den bu yana "Fransa'nın en yaşlı kişisi" unvanını elinde bulunduran Meys, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

12 Haziran 1909 doğumlu Meys, dün Vienne Hastanesinde 112 yaşında hayatını kaybetti.

Meys'in yaşadığı Saint-Romain-en-Gal kasabasının Belediye Başkanı Luc Thomas, Facebook'tan paylaştığı mesajında, Meys'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Thomas, Meys için "Mizahı, nezaketi, alçak gönüllülüğü ve iyimserliği daima hafızamızda kalacak" ifadesini kullandı.

Mesleği taksi-ambulans şoförlüğü olan Meys, Fransa'ya bağlı Martinik Adası'nda yaşayan Jules Theobald'un 5 Ekim'de hayatını kaybetmesiyle "Fransa'nın en yaşlısı" unvanını elde etmişti.

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