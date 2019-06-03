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Ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili flaş açıklama!

İçişleri Bakanı Sözcüsü Çataklı tarafından yapılan açıklamada, ülkesine dönen Suriyeli sayısının, 330 bin 991 olduğu belirtildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
Ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili flaş açıklama!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, "Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı." bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, geçen ay siber suçlarla mücadelede kapsamında 4 bin 959 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, 2 bin 295 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelede 14 bin 866 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alındı, 1577 kişi tutuklandı.

Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin

Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi." dedi.

Düzensiz göçle mücadele

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalandı, 561 organizatör gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
  1. İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı
  2. ülkesine dönen suriyeliler
  3. Açıklama

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