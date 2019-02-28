0553 313 94 23

"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 313 bini aştı"

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu:- "Güvenlik güçlerimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını gerçekleştirerek ülkesine dönmek isteyenlere güvenli alan oluşturmuştur" - "Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de gerçekleştirdiği huzur ve güvenli bölge operasyonları sonrasında günümüze kadar toplam 313 bin 213 Suriyeli ülkesine gönüllü dönüş yapmıştır"

28 Şubat 2019 Perşembe 18:19
"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 313 bini aştı"

ŞANLIURFA (AA) - Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde 313 bin 213 Suriyelinin ülkesine gönüllü dönüş yaptığını bildirdi.

Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Şanlıurfa İl Müdürlüğünce organize edilen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 11'incisi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları-11" programında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'de 192 farklı milletten 4,7 milyon yabancının bulunduğunu belirterek, bunların 3,6'sının Suriyeli olduğunu aktardı.

Ok, Şanlıurfa'da binlerce Suriyeliyelinin en güzel şekilde ağırlandığını belirterek, ev sahipliğinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Gökçe ok, Suriyelilere "Birlikte ortak yaşarken aynı dili konuşabilmek, bir anlamda Türkçeyi zenginleştirmek adına Türkçe konuşmaya yaş farkı gözetmeksizin sizler de gayret gösterin. Türkçe'yi öğrenmenizi istiyoruz ve bekliyoruz. En kısa sürede topraklarınız huzura kavuştuğu takdirde elbette ki gönül rızasıyla oraya dönmenizi isteriz. Ama 2011 yılından beri olduğu gibi bundan sonra da bizimle birlikte olacak arkadaşlarımıza devlet maddi ve manevi şefkat eli uzatmaya devam edecektir." diye seslendi.

- "Suriyelilere güvenli alan oluşturuldu"

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise insanlık tarihinin başlangıcın başından beri göç olgusunun var olduğuna, son yüzyılda ise tüm insanlığı etkileyen bir hal aldığına dikkati çekti.

Her göçün bir hikayesi olduğunu, Suriyelilerin de ülkelerindeki iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını anlatan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle milyonlarca insan evlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalmıştır. Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğimiz, Osmanlı İmparatorluğu zamanında aynı kültürü, tarihi, dini paylaştığımız sizlere karşı yürüttüğümüz hizmetler, insani ve dini sorumluluğumuz olduğu kadar aynı zamanda tarihsel sorumluğumuzun gereğidir. Halihazırda Suriye'den ülkemize gelenlerin yüzde 62'si bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun hamisi altında olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde deklare edilen Misakımilli sınırları içerisinden gelmiştir. Suriyelilerin güvenlik ve can meselesi, Türkiye'nin de güvenlik ve bütünlük meselesidir. Güvenlik güçlerimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını gerçekleştirerek ülkesine dönmek isteyenlere güvenli alan oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de gerçekleştirdiği huzur ve güvenli bölge operasyonları sonrasında günümüze kadar toplam 313 bin 213 Suriyeli ülkesine gönüllü dönüş yapmıştır."

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ise göç olgusunun uluslararası düzeyde tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da 500 bin civarında Suriyelinin bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Suriyelileri, kardeş, misafir olarak görüyoruz. Suriyelilerin haklarını iyi bilmelerini, takip etmelerini istiyoruz ama yükümlülüklerine de son derece hassas bir şekilde uymalarını bekliyoruz. Ev sahibi olarak bu Türkiye'nin en doğal hakkı." diye konuştu.

Çok sayıda Suriyeli misafirin de katıldığı program, konuşmaların ardından sunumlarla devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:19
  1. göç
  2. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  3. Suriyeliler
  4. Şanlıurfa
  5. Uluslararası Göç Kuruluşu
  6. Uyum Buluşmaları-11

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alaeddin Kaya'nın yakınlarının mal varlığına el konuldu
    1. Alaeddin Kaya'nın yakınlarının mal..
    2. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    3. Çorlu tren kazasında makinistler, tren..
    4. Liseli araştırmacılar ödüllendirildi
    5. Şampiyon sporculardan Başkan Ay’a..
    6. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    7. Akçakoca’da toprağı koru iklimi koru..
    8. Sosyal medya devi Facebook, merakla..
    9. Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1..
    10. "iddaa"da yeni dönem
    11. Kulüp satın alan Talisca, annesini..
    12. İngiliz kabinesinde Brexit istifası
    13. Bakan Pakdemirli Düzce'de
    14. Trabzonspor'dan 30 milyon liralık..
    15. Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti
    16. Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf..
    17. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş..
    18. Ambulans uçak böbrek hastası için..
    19. Bakan Gül'den 14 öğretmeni gözaltına..
    20. Şiddetli kar nedeniyle 2 ilde eğitime..
    21. "Osmanlı'ya saygı, eserlerini dünyaya..
    22. GÜNCELLEME 2 - "Mavi Vatan 2019..
    23. Esas 17 Burda AVM MarCom Awards’dan..
    24. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile..
    25. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Cep..
    26. Mardin’de yöresel simgeler tasarımlara..
    27. "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz"..
    28. Moody's'in 2019-2020 Makro Ekonomik..
    29. Veysel Eroğlu: “Zeybekci İzmir için..
    30. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar