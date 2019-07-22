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Ülkesine dönen Portekizlilere 6 bin 500 avroluk teşvik

Portekiz hükümeti, ekonomik krizden dolayı yurt dışına giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için 6 bin 500 avroluk teşvik verme uygulaması başlattı- "Geri Dönüş Programı"na bu yıl sonuna kadar 10 milyon avroluk bütçe ayıran Portekiz'de sol hükümet, 2020 sonuna kadar 3 bin vatandaşının ülkeye geri dönmesini öngörüyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:15
Ülkesine dönen Portekizlilere 6 bin 500 avroluk teşvik

MADRİD (AA) - Portekiz hükümeti, ekonomik kriz döneminde iş aramak için yurt dışına giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için 6 bin 500 avroluk teşvik programı başlattı.

"Geri Dönüş Programı" adı verilen girişim için kayıtlar bugünden itibaren alınmaya başlandı.

Bu teşvikten yararlanmak isteyen Portekizlilere, ülkeyi 31 Aralık 2015'den önce terk etmiş olma, en az 12 ay yurt dışında kalma ve iş sözleşmesine sahip olma şartları getirildi.

Portekiz'deki sol hükümette göçmenlerden sorumlu Devlet Bakanı Miguel Cabrita, basına yaptığı açıklamada, "Eve dönme vakti geldi. Ülkeniz geri dönüşünüzü destekliyor. Hükümet olarak vermek istediğimiz mesaj bu. Amacımız yurt dışında yaşayan Portekizlileri ülkeye geri döndürmek değil, dönmek isteyenleri teşvik etmek." dedi.

Cabrita, "Geri Dönüş Programı"na bu yıl sonuna kadar 10 milyon avroluk bütçe ayırdıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar 3 bin vatandaşın ülkeye geri dönmesini öngördüklerini söyledi.

Hükümetin aldığı bu kararın arkasında, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Portekiz'de son yıllarda doğum oranındaki ciddi düşüş, ülke nüfusunun giderek yaşlanarak ortalama yaşın 44'e çıkması ve genç, eğitimli nüfusun iş aramak için yurt dışını tercih etmesinin yarattığı sorunlar olduğu belirtiliyor.

Portekiz'de 2010-2014 döneminde yaşanan büyük mali krizden dolayı 300 bine yakın Portekizli iş aramak için yurt dışına gitmişti.

Portekiz'de Kasım 2015'den bu yana Antonio Costa'nın başbakanlığında sol hükümet iktidarda bulunurken, ülkede ekim ayında genel seçimin yapılması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:15
  1. ekonomik kriz
  2. Portekiz
  3. Portekiz hükümeti
  4. ülkeye geri dönen vatandaşlara teşvik

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