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Diktatör Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Terör örgütleri tarafından ülkesi paramparça edilen diktatör Esed, Suriye'yi teröristlerden temizlemeye çalışan Türkiye'nin "operasyonlarına cevap vereceklerini" söyledi.

17 Ekim 2019 Perşembe 17:17
Diktatör Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu'yla birlikte, Suriye'nin Türkiye sınırındaki terör örgütlerini temizlemek ve güvenli bölge sağlamak maksadıyla PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Esed rejiminden skandal bir açıklama geldi. Operasyondan rahatsız olan katil Beşar Esed, "Topraklarımızın herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin harekatına Suriye, bütün meşru imkanlarıyla cevap verecektir." dedi.

"Cevap verilecek"

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Suriye resmi medyası, diktatör Beşar Esed'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını duyurdu. Barış Pınarı için 'apaçık saldırganlık' diyen Esed, "Suriye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin operasyonuna kesinlikle yanıt vereceğiz" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:17
  1. Ordu
  2. Beşar Esed
  3. Türkiye
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. tehdit

YORUM YAZ

  • hercaihercai6 dk önce
    Bu adam Suriye teroristlerin basidir! Kellesi gidecek yakinda, demekki farkinda! Iyi.
  • termintermin6 dk önce
    SEN ANCAK KENDİ HALKINA MASUMLARA ÇOCUKLARA,,, SALDIRIRSIN... BAŞKA KİMSEYE GÜCÜN YETMEZZZZ. HELE TÜRKİYE YE HİÇÇÇÇ YETMEZ
  • Aslan akbeyAslan akbey9 dk önce
    Keşke verse. Bir ölür bin diriliriz. Suriyeyi Turkiyenin eyaleti yaparız.
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 10 dk önce
    İtrail sana ne yapıyor.elek kalbur oldun adam olamadın.
  • vatansevervatansever11 dk önce
    çok korktuk aman saldırma...yiyorsa saldır bakalım bayrak asmakla olmuyor bu işler....
  • AdilAdil13 dk önce
    Keşke...hep konusuyon aga icraat yok...bir o fırsatı versende biz de artık bu işi kökten bitirsek...
  • mancikumanciku13 dk önce
    BU SENIN CAPULCULARIN SONU OLACAK ESAD BEY SENINDE SUYUN KESILECEK EN SONUNDA ESADINDA SONU KADAFI VE SADDAM HÜSEYIN GIBI OLACAK BUNU BÖYLE BILECEKSIN KATIL SOYTARISI ESAD.
  • sinan xsinan x14 dk önce
    bu adam ki adam olduğu tartışılıyor hala konuşuyor mu
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 18 dk önce
    Tipik Arap palavrası, İsrail den her gün dayak yiyor ama aklı başına bi türlü gelmiyor. Mini fino köpeklerinin havlaması gibi bi şey.
  • Ömer Ömer 19 dk önce
    Kesin şunun kafasını

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