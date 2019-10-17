Diktatör Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu'yla birlikte, Suriye'nin Türkiye sınırındaki terör örgütlerini temizlemek ve güvenli bölge sağlamak maksadıyla PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Esed rejiminden skandal bir açıklama geldi. Operasyondan rahatsız olan katil Beşar Esed, "Topraklarımızın herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin harekatına Suriye, bütün meşru imkanlarıyla cevap verecektir." dedi.

"Cevap verilecek"

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Suriye resmi medyası, diktatör Beşar Esed'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını duyurdu. Barış Pınarı için 'apaçık saldırganlık' diyen Esed, "Suriye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin operasyonuna kesinlikle yanıt vereceğiz" ifadesini kullandı.