Ülker, Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi tüketiciyle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Ülker, Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidini tüketiciye sundu. Ülker'den yapılan açıklamaya göre, yıllardır 7’den 70’e herkesin severek tükettiği efsane lezzet Ülker Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi tüketiciyle buluştu.

Bu özel lezzet büyük boy ve atıştırmalık çeşitleri ile raflarda yerini aldı. Halley’in yeni çeşidi Halley Karadutlu’nun da favori atıştırmalıklar arasında yer alması bekleniyor.

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