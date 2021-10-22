'Ülkenin savunması için alınan S-400’leri hazır hale getirmeliyiz'

Tarihi sürece baktığımızda; süper güçler sürekli Müslüman toplumları kendine bağlı durumuna getirmesi için zayıf duruma düşmeleri gerekir. Bunun içinde, içlerine fitne sokmak için çeşitli plan ve proje üretirler. Onları zayıf durumuna düşürerek sömürme kıvamına getirirler. Tarih bunun belgeleriyle doludur. Bugün düne nazaran güçlenen, onların alışkanlıklarının dışına taşıyan, Türkiye’nin bu durumunu hazmedemiyorlar.

Müttefik ve NATO’da olmamıza rağmen, ABD Türkiye’den ne istiyor. ABD Türkiye’den eski Türkiye’yi istiyor. CIA ajanları istediği şekilde istediği planlar yapacak, Türkiye İstihbaratı onlara destek verecek, ABD’den habersiz icraatlar da bulunmayacaklar. Yönetim ABD muhalif olmayacaktır. Muhalif olanlara da yönetim onlara dünyayı dar edecektir. Eskiden olduğu gibi. Hele özgürlük ve bağımsızlığı unutun diyorlar. Ama biz onları dinlemediğimiz için bize her türlü ihaneti, düşmanlığı reva görmektedirler. Hâlâ onlara dost diyen var mı? Bence olmamalı çünkü bu ülkenin ve bu milletin düşmanıdırlar. Onların girdiği yerde; kan, gözyaşı vatanından göçe zorlanarak mülteci durumuna sokarak toplumları perişan etmişlerdir. Yeni katliamlar, yeni işgallere susamış olan bu Vandallar karşısında güçlü ülke görmek istemiyorlar. Bugün Irak, Suriye, Afganistan daha birçok ülke insanını öldüren sürgün eden bu canavarlardan merhamet beklenilmez.



Onun için toplum olarak güçlenmeliyiz. İçerde ve dışarda sulh içinde yaşamak için; ekonomide, sanayide, adalette hukukun üstünlüğünü geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır. Ülkenin savunması üst seviyeye taşımak için alınan S-400’leri hazır hale getirmeliyiz. Oyalamanın ne yeri ve nede zamanıdır. Çevremizde düşmanlar ülkemiz üzerinde nasıl yeneceklerinin satrancı oynarken, bizimkiler 2023’te yapılacak seçimlere odaklamışlar, bu ülke yalnız iktidarın değildir. Muhalefetin de ülkesidir. Bu olanlarda bihaber güncel siyasetle uğraşmak yerine bize doğru yükselen tehlikeyi biraz dikkate alarak ona göre bir çalışma yapılırsa bu milletin verdiği görevi o zaman yapmış olursunuz. Çevremizde gelişen bu tehlikeyi sanki birileri görmememiz için toplumu gaflete sürüklemektedirler.



Bence iktidar ve muhalefet buna kafa yormalı, israfı kökten kesmeli, adaleti yeniden tesis etmelidirler. Aksi takdirde topluma ve siyaset kendisine zulüm etmiş olacaktır. Allah hiçbir kuluna zulüm etmez ama kul kendine zulüm eder.