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"Ülkenin huzurunu kimseye bozdurmayacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "PKK ve DHKP/C'yi tasfiye etmek bizim milletimize boynumuzun borcumuzdur. İlk kez böyle bir gücü yakaladık. Hadi bakalım bir kuvvet daha, bunların üzerinden silindir gibi geçelim, geleceğimizi kucaklayalım. Şimdi yapılması gereken şudur; 31 Mart akşamı tarihin en güçlü desteğini hep burada ortaya koyalım. Beyoğlu'nu, İstanbul'u ve Ankara'yı kazanalım"

07 Mart 2019 Perşembe 21:11
"Ülkenin huzurunu kimseye bozdurmayacağız"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ve DHKP/Cyi tasfiye etmenin millete boyun borcu olduğunu belirterek, "İlk kez böyle bir gücü yakaladık. Hadi bakalım bir kuvvet daha, bunların üzerinden silindir gibi geçelim, geleceğimizi kucaklayalım. Şimdi yapılması gereken şudur; 31 Mart akşamı tarihin en güçlü desteğini hep burada ortaya koyalım. Beyoğlu'nu, İstanbul'u ve Ankara'yı kazanalım." dedi.

Soylu, Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde, büyük Türkiye'ye adım adım, ele ele gidildiğini dile getirerek, yıllardır ülkenin geri kalması için uğraşanların bu emellerine erişemeyeceğini söyledi.

Birilerinin Türkiye'yi çok büyük bir kumpasın içine çekmeye çalıştığını aktaran Soylu, "Bunun için on yıllardır uğraştılar ama beceremediler. Şimdi Amerika ekonomik operasyon yapacak, sonra da Kılıçdaroğlu toplayacak. Erdoğan topçu değil mi? Şu ayağına topu verin de zillet ittifakına 90'dan çaksın. Biz güney doğu ve doğuda onları tasfiye edelim, Kılıçadaroğlu, İstanbul'da yaşam tüneli açmaya çalışsın. Kime açacak, PKK'ya, DHKP/C'ye açacak. HDP diye siyasi bir parti yoktur, onlar PKK'nın koludur." diye konuştu.

Bakan Soylu, uyuşturucu ile ülke genelinde çok büyük mücadele verildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul şu anda dünyanın en güvenli şehirlerinden biri. Bizim şehirlerimizin tamamı dünyanın en güvenli şehirleri olacak. Bana lafı keskin söylüyorum diye kızıyorlar. Ne söylemişim? Kadının biri çıkmış, 'Ben PKK'ya sırtımı yasladım.' demiş. Ben de ona, 'Sana şimdi 4 duvar vermişim bunlardan birine daya.' demişim. Bu Beyoğlu'nun da başına gelmeyen kalmadı çünkü dünyanın en önemli merkezlerinden biridir. Esas oyun buranın üzerinde oynanıyor ama buradan çıkan bir evlat buranın üzerine oynanan oyunları milletin desteğiyle yerle bir edep geçiyor. Bunların bütün milletvekilleri bir araya gelecek, APO'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacak ve Diyarbakır'a gideceklerdi. 'Ulan sizi yürüten adam değildir.' demişim. Yanlış mı söyledik, yürüyebildiler mi? Taksim'de bir otelde bir araya geldiler, otelin önünde onları şapa oturtturduk. Diyarbakır'da evlerinden çıkarmadık. Türkiye, eski Türkiye değil, bu ülkenin huzurunu kimseye bozdurmayacağız. Ama bizden gücünüzü, kuvvetinizi esirgemeyin. Ben buraya Çatalca'dan geliyorum, Kılıçdaroğlu'nun oradaki hegemonyasını 31 Mart akşamı kıracağız, aynısını Büyükçekmece'de yapacağız."

- "Uyuşturucu satıcılarına savaş açtık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcılarına da savaş açtıklarını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yapıyoruz ve devam edeceğiz. Merak etmeyin, uyuşturucu ile gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. PKK'nın uyuşturucudan ve kaçak sigaradan gelen şah damarını kestik. Namus ve şeref sözü veriyorum, onların liderlerini yerin 7 kat yerin dibine gömeceğiz. Büyük bir oyun ve tezgah var. PKK, FETÖ, DEAŞ ve uyuşturucunun ayağına basıyor muyuz? Türkiye'nin en büyük mafya operasyonlarını yaptık 2018'de. Tefecilerle mücadele ediyoruz. Son 10 yılın en büyük mücadelesini yapıyoruz. Bunların ayağına basıyor muyuz? O zaman bizim, sizin vereceğiniz kudrete ihtiyacımız var. Bu kadar önemli mücadeleyi yaptıktan sonra Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakmayın. Bizi Pensilvanya'daki şarlatana güldürmezsiniz değil mi? Bizi mahzun ve mağdur bırakmazsınız değil mi? Şimdi bu gücü hep beraber ortaya koyalım. Türkiye, İstanbul ve Beyoğlu sadece yürümeyecek, koşacak. Bir taraftan terörü bitireceğiz, 15 bin vardı, 700 kaldı dağlarda terörist. Şimdi onları da tepeleyeceğiz. Bunlara can suyu verilmesine müsaade etmeyin."

Türkiye'nin bir daha bu fırsatı yakalayamayacağını vurgulayan Soylu, "PKK ve DHKP/Cyi tasfiye etmek bizim milletimize boynumuzun borcumuzdur. İlk kez böyle bir gücü yakaladık. Hadi bakalım bir kuvvet daha, bunların üzerinden silindir gibi geçelim, geleceğimizi kucaklayalım. Şimdi yapılması gereken şudur; 31 Mart akşamı tarihin en güçlü desteğini hep burada ortaya koyalım. Beyoğlu'nu, İstanbul'u ve Ankara'yı kazanalım." dedi.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın çok çalışkan olduğunu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Soylu, bu iki adayın İstanbul'a çok güzel bir 5 yıl yaşatacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 21:11
  1. Beyoğlu
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. miting

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