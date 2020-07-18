Ülkenin huzurunu bozmak için kalkışma yaptılar!

Aslında, Hâkimlik, Savcılık ve Avukatlık gibi meslekler; Hakka, fazilete, adâlet ve nefâsete, insanlık onur ve haysiyetine hizmet ettiği sürece çok şerefli ve onurlu bir hizmet alanıdır. Marksist ve materyalist bir ideolojiye sahip olanlar için bir şey ifâde etmiyor olsa da gerçek Müslümanlar ve o meslekte bulunan inançlı kimseler için; “Bir saat adâletle hükmetmek, bir yıl nâfile ibâdete eşittir” Hadîs-i şerifi bunun değerini ve önemini göstermektedir. Fakat “DÎNİ irtica,(!) Müslümanları mürteci”(!) inanç ve millî irâdeyi düşman, ya da kendilerine ve ideolojilerine rakip gören aşağılık bir zihniyet ve ideoloji müptezelleri için o meslek, cüppeli haydutların, hukuk cânilerinin odak noktasıdır. Orada gerçek adâleti beklemek hayâl ötesi bir safderunluktur. Hiç kimse eveleyip gevelemesin. Bugün bâzı adlî, idârî ve hukûkî kurumlardakiler değil, özel teşebbüslerde bile, açıktan ya da dolaylı olarak siyâsi ve ideolojik bir mücâdelenin olduğunu kimse inkâr edemez. En çarpıcı örneği; Siyâsi bir yapının açık bir desteği ve o kurumun her alanda sözcüsü gibi davranıp, millî irâde düşmanlığına soyunan ve o yolda yürüyen Barolar birliğiyle, Tabipler odası, Mimarlar odası ve benzeri kurumların şu anki ahlâk ve hukuk dışı ideolojik tavır ve çırpınışları bunu göstermektedir.

(Çünkü o kurumlardaki bâzı yargıç ve savcıların, özellikle baro mensubu avukatların iğrenç tweetleri ile milletin inancına ve Cumhurbaşkanına açıkça hakâret ettikleri, pek çoğunun dâvâ konusu olduğu görülmüş ve basına yansımıştı) O yüzden öylesi kurumlardakilerin; Laiklik-Kemâlizm ve fâsit ideolojileri adına “taraflı” ve inanç düşmanı olduklarını bizzat o kurumlar da bulunanların ifâdeleri, hâlâ bu ülkenin semâlarında yankılandığını, zulme uğrayan milletin çığlıklarını unutmadık. (Unutanlar ise istikâmetini ve yolunu şaşıran habisler, reziller ve siyâsi hırsları, intikamları uğruna, şu an o zâlimlerle aynı safta bulunan onursuzlardır.) O bakımdan millete racon kesme ve bu tür kirli ayak oyunlarından ve küstahlıklardan vazgeçip adam gibi ülkenin gerçek dertleri ile uğraşırlarsa iyi olur Bay baronlar ve baronesler!