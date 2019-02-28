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"Ülkenin hiç bir yerinde elektrik ve doğal gazda arz sıkıntısı yok"

Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Elektrik daha düne kadar kesintili olarak size gelirken bugün ülkenin hiçbir yerinde elektrik sıkıntısı yok, arz sıkıntısı yok. Doğal gazda da arz sıkıntımız yok. İnşallah dua edin doğal gaz ve petrol aramaya devam ediyoruz. Bulduğumuzda kendi kaynaklarımızdan sizlere bu hizmeti getirmek için çalışacağız"- "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde sadece 5 büyükşehirde ve 50 ilçede doğal gaz varken bugün 81 ilin 81’inde 510 ilçe ve yerleşim biriminde doğal gaz vatandaşımızın emrinde ve hizmetinde"

28 Şubat 2019 Perşembe 15:42
"Ülkenin hiç bir yerinde elektrik ve doğal gazda arz sıkıntısı yok"

ERZURUM (AA) - Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik daha düne kadar kesintili olarak size gelirken bugün ülkenin hiçbir yerinde elektrik sıkıntısı yok, arz sıkıntısı yok. Doğal gazda da arz sıkıntımız yok. İnşallah dua edin doğal gaz ve petrol aramaya devam ediyoruz. Bulduğumuzda kendi kaynaklarımızdan sizlere bu hizmeti getirmek için çalışacağız." dedi.

Dönmez, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Mitingi'nde yaptığı konuşmada, vatandaşların kar yağışı ve soğuk havaya rağmen alanı doldurduğunu söyledi.

Bakanlık olarak vatandaş için çalıştıklarını anlatan Dönmez, "Bakanlık olarak 'vatandaşımız karanlıkta ve yolda kalmasın' diye 7/24 gece gündüz çalışan bir ekip olarak emrinizdeyiz. Hatırlarsanız 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde sadece 5 büyükşehirde ve 50 ilçede doğal gaz varken bugün 81 ilin 81’inde 510 ilçe ve yerleşim biriminde doğal gaz vatandaşımızın emrinde ve hizmetinde." diye konuştu.

Dönmez, Erzurum'un da 2004'te doğal gaza kavuşan illerden olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrik daha düne kadar kesintili olarak size gelirken bugün ülkenin hiçbir yerinde elektrik sıkıntısı yok, arz sıkıntısı yok. Doğal gazda da arz sıkıntımız yok. İnşallah dua edin doğal gaz ve petrol aramaya devam ediyoruz. Bulduğumuzda kendi kaynaklarımızdan sizlere bu hizmeti getirmek için çalışacağız. Önümüzde 31 Mart’ta yerel seçimler var. Unutmayın ulusal kalkınma yerelden başlar, ulusal kalkınma planlarıyla uyumlu yerel yöneticileri seçeceksiniz. Bu kervanın hizmetinden bugüne kadar Erzurum eksik kalmadı. Aynı trende aynı kervanda 2023’e bugüne kadar hep birlikte hareket ettik. Bundan sonra da Erzurum’da Cumhur İttifakı’nın adaylarını desteklemek suretiyle aynı hizmet kervanında beraber yolculuğa devam edeceğimize inancım tamdır."

AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen'in İstanbul Kartal’da belediye başkanı olduğu dönemde kendisinin de İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İGDAŞ’ta yönetici olarak çalıştığını anlatan Dönmez, şunları aktardı:

"Birlikte çalıştık. Ne kadar başarılı olduğunu yakinen bilenlerden birisiyim. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk, kirlilik had safhadaydı. Bize de hava kirliliğiyle mücadele görevi düşmüştü. 3 sene içerisinde İstanbul’un bütün sorunlarının üzerinden geldik. Erzurum’da da hava kirliliği had safhadaydı. Bugün pırıl pırıl bir havamız var."

Dönmez, hizmetlerine devam edebilmesi için Sekmen'i destek verilmesini istedi.

- "Dün hasım olanlar şimdi hısım olmuşlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir de katılımcılara "Bu karda kışta Cumhurbaşkanımızı bağrınıza bastığınız için, bizi bu sıcak karşılamayla bu soğuk havada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz, hürmet ediyoruz." diye seslendi.

Ülkenin geçmişte önemli sıkıntılar yaşadığını anlatan Kandemir, "Bugün 28 Şubat. 28 Şubat’ta bize zulmedenlerin, bu milletin değerlerine savaş açanların artık bu rüyaları göremedikleri, geride bıraktıklarını gördük, hamdolsun." dedi.

Kandemir, bütün badirelere rağmen millete diz çöktüremediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet nice badireler atlattı, diz çöktüremediler fakat şimdi ufukta hep beraber izliyoruz, yine bir tezgah görüyoruz. Dün hasım olanlar şimdi hısım olmuşlar. Birbirlerine benzemeyenler, eli kanlı terör örgütünün uzantısı siyasi partiyle el ele girmişler, bir ittifak oluşturmuşlar. Karanlıkta yükselmek için birbirlerini bulanlara bu millet, Erzurumlular inanıyoruz ki 31 Mart’ta bir ders verecek. Algı operasyonlarıyla, ekonomik saldırılarla, 15 Temmuz’da işgal girişimiyle bu millete diz çöktüremeyenlere Allah’ın izniyle Erzurumlu 31 Mart’ta gereken dersi verecek."

Cumhur İttifakı'na da destek isteyen Kandemir, "Cumhur İttifakı'na, bu milletin değerlerine, ezana, bayrağa, vatana sahip çıkanlar, 31 Mart’ta birlikte olacak. 1 Nisan sabahını Türkiye’ye Allah’ın izniyle güzel bir müjde, birlikteliğin, beraberliğin, bir araya gelişin müjdesi olarak hep beraber gösterecekler. Hep beraber Erzurum’dan dünyaya, Türkiye’ye bir mesaj gönderecekler." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:42
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı FatihDönmez
  3. Erzurum

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