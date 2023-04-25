'Ülkenin geleceği kuru laflarla değil icraatlarla ilerler...'

Malumunuz 14 Mayıs’ta ülkemizin geleceği için çok büyük bir hamle yapacağız.. Bir tarafta attığı naralarla mangalda kül bırakmayan ve ülkesini ve vatan toprağını yabancılara satmanın planını yaparak 300 milyar doları ülkeye getireceğini vadeden ve bugüne kadar hiçbir seçimi kazanamayan bir Kılıçdaroğlu var... Bir yanda ise ülkemizin ve en önemlisi için yarının geleceği olan gençlerimiz için projeleri bir bir masaya koyan bir Tayyip Erdoğan gerçeği var..

Evet bu iki aday arasında geçeceğini beklediğimiz 14 Mayıs seçimleri için hepimizin şapkamızı önümüze koyup düşünmesi lazım.. Neyi irdelememiz lazım derseniz çok açık ve net şunu söylemek mümkün...

Ülkenin geleceği yapılacak icraatlarla, projelerle ve gençlerin geleceğini aydınlatmak için düzenlenen Teknofestler gibi devasa etkinliklerle geçmişin kötü izlerini silerek dünyada sözü geçen ve Türkiye denildiği zaman büyük saygıyı hak eden bir ülke inşa etmekle mümkündür.. Siz siz olun, günlük aldatmacalardan, günlük şirin gözükmeye dönük hamlelere düşmeyin.. İstanbul’un başına musallat olan İmamoğlu gerçeğini hatırlayın... Sadece seçim dönemlerinde camileri ziyaret eden bir başkan profilinden bugün geldiğimiz noktayı hatırlayın ve kararınızı verin..