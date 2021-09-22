15 Temmuz 2016 öncesi yapılan seçimlerde, Ak Parti Tayyip Başkan değil de CHP Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan seçimlerde eğer yanlışlıkla ülkenin başına CHP Millet İttifakı geçmiş olsaydı Ak Parti gibi 20 sene değil daha 3-4 sene içerisinde Türkiye’nin hali ne olurdu acaba.

Bu kıyaslamayı anlamak için CHP’nin iktidar olduğu yıllara ve bugünkü muhalefet anlayışı içinde yıllardan bu yana muhalefet görevi yaparken ülkemiz için hiçbir proje üretmediğini aksine Ak Parti’nin ülke için çok faydalı olan yatırımlarından tutun da Ak Parti’nin bugüne kadar yapageldiği bütün faydalı işlere hep karşı gelmesini de göz önünde tutarak CHP, İYİ Parti ve diğer ittifak partileri için eğer karar vermek gerekirse öyle Ak Parti Tayyip Başkan gibi 20 sene değil de 3-4 sene içerisinde belki de Türkiye’yi iflasa götürüp dolar, faiz, altın zirve yapar. Ülkenin ekonomisi altüst olurdu.



Fakat Ak Parti’nin, Tayyip Başkanın savunma sanayilerinde yaptığı İHA’lar, SİHA’lar, helikopterler ve birçok silahlar CHP zamanında olmazdı. Büyük Şehir Hastaneleri olmaz duble yollar, köprüler olmazdı. Peki ne olurdu CHP Başkanlığında bol bol, çeşit çeşit ülkenin dört bir tarafına heykeller yapılmış olurdu. Zaten işin gereğine bakacak olursak CHP Millet İttifakı 15 Temmuz günü eğer Ak Parti değil de CHP Millet İttifakı iktidar olmuş olsaydı maalesef kesin darbe girişimi gece 22.30’da değil de darbe kalkışması bütün darbeler gibi gece 3 sularında yapılmış olur ve o saatlerde yapılan darbe girişimi mazallah gerçekleşmiş olabilirdi. İşte o zaman bugünkü Türkiye’nin durumunu hiç birimiz düşünmek bile istemezdik.



Çünkü başta CHP, İYİ Parti sığınmacı Suriyeliler, Iraklılar için daima sınır dışı edeceklerini konuşuyorlar. Peki CHP’ye yani Millet İttifakına sormak gerek. Sınırlarımıza kadar gelmiş dayanmış yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk mülteci Müslüman kardeşlerimizi sınır dışı yaparak İslam düşmanlarının eline hiç acımadan aç susuz göndererek 100.000’lerce mazlum Müslümanın ölümlerine sebep olmuş olacaktı.



İşte bu durumda kimileri zalim Esad’ın kurşunlarıyla, kimileri de Rusların bombaları altında, kimileri çöllerde, kimileri de bombalanan binaların enkazı altında pek çok Müslüman kardeşlerimiz ölümlere gitmiş olacaklardı.



Tabii ölürlerken Müslüman Türkiye’nin kapısına gittik de bizleri Müslüman kardeşlerimiz kovalar gibi tekrar gerisin geriye ölümlere gönderiverdiler. Tabii böyle bir durumda herhalde mülteci kardeşler Türkiye’den Allah razı olsun diyerek her biri bizlere hayır dua etmezlerdi.



Peki Ak Parti Cumhur İttifakı zamanında 15 Temmuz darbe kalkışması niye gece 3’te değil de gece 22 veya 22.30 sularında darbeci hainler darbe yapmaya kalkıştılar dersin. Çünkü, Tayyip Başkan o Müslüman mülteci Suriyeli, Iraklı, Afganlı kardeşlerimizin göz yaşlarını silip ayrıca pek çok Müslüman olan ve olmayan insanlara da her türlü yardımda bulunup onların hayır duaları sayesinde 15 Temmuz gecesi zalim Fetö’cü darbecilerin böylece ayakları birbirine dolaşarak darbe yapma kararını gece 3’te değil de gece 22.30 sularında erkenden başlatmaları sebebiyle darbeciler darbe yapmaya muvaffak olmadılar.



Yoksa alınan pek çok hayır dualar olmasaydı darbe kesinlikle o gece olmuş olabilirdi. İşte o zaman NATO’ya bağlı düşmanlar sözde ülkemize yardıma geleceklermiş gibi ülkemize dört bir yandan saldıracaklardı. Böylece iç savaş, dış savaş mutlaka olmuş olacaktı.



İşte görüyorsunuz bir çok mazlum Suriyeli, Müslüman kardeşlerimizi ülkemizde yabancı görüp CHP Kılıçdaroğlu defalarca Suriyelileri ve diğer birçok yabancı mültecileri sınır dışı edeceğim demesi CHP’nin asıl niyetlerinin ne olup ne olmadığı da böylece orta yere çıkmış oldu.



İşte yine görüyorsunuz CHP’li belediye başkanı Tanju Özcan’ın 1 TL’lik suyu o yabancı Müslümanlara 10 TL’ye vereceğim gibi tehditvari beyanatları bize anlatıyor ki CHP ve Millet İttifakı eğer o yıllar içinde iktidarda olmuş olsaydı Müslüman Suriyeli mültecileri ve başka mültecileri de hiç acımadan göz göre göre onların ölümlerine sebep olmuş olacaklarından dolayı 15 Temmuz darbesi de böylece maalesef o gece olmuş olabilirdi.



İşte bugün CHP Millet İttifakı denen partiler o Suriyeli Müslüman olan mülteci kardeşlerimizi devamlı sınır dışı edeceklerini söyleyenler eğer yarın ellerine bir fırsat geçerse o zaman CHP ve Millet İttifakı ülkede ne kadar Ak Partili varsa aynen Suriyeli mülteciler gibi biz Ak Partilileri de sınır dışı edecek olurlarsa biz ne yaparız, nerelere gideriz ey sayın seçmen kardeşler.