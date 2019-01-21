0553 313 94 23

Ülkeni seviyorsan hizmet edersin!

Gazetemiz okurlarından elif Rana Kişioğlu, "Ülkeni seviyorsan hizmet edersin!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:15
Ülkeni seviyorsan hizmet edersin!

Elif Rana Kişioğlu

Geçenlerde bir yazı okumuştum. Bazı partilerin yerel seçimler için aday belirleyemediklerini, aralarında anlaşmazlık çıktığını ve bazısının hiç aday belirleme teşebbüsünde dahi bulunmadıklarını okumuştum. Kendimce düşündüm bu partiler neden böyle tartışma yaşıyor. Anladım ki içsel huzursuzlukları dışlarına yansımış. Yani ortalığı karıştırmaktan elleri değmemiş. Bazı partiler adaylarını çok öncesinden titizlikle seçerken, yerel seçimlerde vatandaşıma en iyi hizmeti hangi kişi yapar şeklinde çalışmalar yaparken, öteki partiler ise nasıl gündem oluşturum, yapılan bu iyileştirme faaliyetlerini nasıl propaganda ederim, siyaset gündemine adımı nasıl yazdırırım… Adeta bunun tartışmasındalar.

Ülkeni seviyorsan hizmetini edersin. Laflarınla değil yaptıklarınla gündem olursun. Hizmetlerinle dualar alırsın, başarılarınla övünülürsün. Ve yurtdışında da ülkeni saygın bir konuma getirirsin. Vatandaş olarak bizim bu süreçte bazılarının kuru laflarına değil, sıkıntılarımızdan kurtaracak hizmetlere ihtiyacımız var.

Siyaset, seçim zamanlarında esmek, gürlemek, ona buna sataşmak, ahkam kesmek değildir. Siyaset denilen olay seçim zamanlarında şu şekilde işlemelidir: ‘’Sevgili vatandaşlarım, ben sizler için şu şekilde icraatlar yaptım, ülkeme şu kadar yatırımlar yaptım, ülkemin refahı, huzuru, barışı için çalıştım.

Hep hizmet aşkıyla iş yaptım. Ve benim en değerli varlığım siz vatandaşlarımdır. Ve ben aday olup hizmetlerime kaldığım yerden devam etmek istiyorumdur.” İşte siyaset bu değil midir?

Biz vatan aşkıyla yanıp tutuşan insanları görmek istiyoruz. Bilimde, ilimde, fende bizleri ileri taşıyacak projeler planlayan insanları ülkemizin başında görmek istiyoruz. Ve en mühim olanı biz sosyal devlet ilkesiyle bağdaşan hizmetler istiyoruz. Sokaktaki aç insanları düşünen, yoksul aileleri düşünen, para yardımları yapan, Suriye’deki kardeşlerimizi düşünen, savaşın altındaki insanlara kol kanat geren merhametli, sevgi dolu insanlar istiyoruz. Ve biz saygılı insanlara hakaret etmeyen yüzsüz kelimeler kullanmayan insanlar istiyoruz. ..

Bu seçim sürecinde Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. İyilikten, doğrular bizleri ayırmasın. Savaşın altında ezilen kullarına da gani gani yardımlar eylesin…AMİN

Güzel günlere olan inancımız daim olsun!

Hayırlara vesile olsun…  Selam ve dua ile…

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:15
  1. Elif Rana Kişioğlu
  2. yerel seçimler
  3. vatan aşkı
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab
    1. Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab
    2. Van'da ilk kez bir hastaya "apendiks..
    3. Öğrenciler için seferber oldular
    4. Katar'dan Lübnan ekonomisine 500..
    5. AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı
    6. Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları..
    7. Uganda yerli hibrit aracını test etti
    8. Sultanbeyli’de gençlere önem veriliyor
    9. Victor Moses'in Fenerbahçe'den çarpıcı..
    10. STK’lara ‘Türkiye Bahçesi’ sözü
    11. Sektör çalışanlarına özel proje
    12. İstanbullular dikkat! Bu durak 1,5 ay..
    13. Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En..
    14. "Hafter anayasa referandumu yapılmadan..
    15. Ülkeni seviyorsan hizmet edersin!
    16. Almanya'dan İran kararı! İptal edildi
    17. Ece Dağıstan kimdir?
    18. "İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    19. AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı..
    20. 2020'de uygulamayageçecek! Ders..
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!