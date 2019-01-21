Ülkeni seviyorsan hizmet edersin!

Elif Rana Kişioğlu

Geçenlerde bir yazı okumuştum. Bazı partilerin yerel seçimler için aday belirleyemediklerini, aralarında anlaşmazlık çıktığını ve bazısının hiç aday belirleme teşebbüsünde dahi bulunmadıklarını okumuştum. Kendimce düşündüm bu partiler neden böyle tartışma yaşıyor. Anladım ki içsel huzursuzlukları dışlarına yansımış. Yani ortalığı karıştırmaktan elleri değmemiş. Bazı partiler adaylarını çok öncesinden titizlikle seçerken, yerel seçimlerde vatandaşıma en iyi hizmeti hangi kişi yapar şeklinde çalışmalar yaparken, öteki partiler ise nasıl gündem oluşturum, yapılan bu iyileştirme faaliyetlerini nasıl propaganda ederim, siyaset gündemine adımı nasıl yazdırırım… Adeta bunun tartışmasındalar.

Ülkeni seviyorsan hizmetini edersin. Laflarınla değil yaptıklarınla gündem olursun. Hizmetlerinle dualar alırsın, başarılarınla övünülürsün. Ve yurtdışında da ülkeni saygın bir konuma getirirsin. Vatandaş olarak bizim bu süreçte bazılarının kuru laflarına değil, sıkıntılarımızdan kurtaracak hizmetlere ihtiyacımız var.

Siyaset, seçim zamanlarında esmek, gürlemek, ona buna sataşmak, ahkam kesmek değildir. Siyaset denilen olay seçim zamanlarında şu şekilde işlemelidir: ‘’Sevgili vatandaşlarım, ben sizler için şu şekilde icraatlar yaptım, ülkeme şu kadar yatırımlar yaptım, ülkemin refahı, huzuru, barışı için çalıştım.

Hep hizmet aşkıyla iş yaptım. Ve benim en değerli varlığım siz vatandaşlarımdır. Ve ben aday olup hizmetlerime kaldığım yerden devam etmek istiyorumdur.” İşte siyaset bu değil midir?

Biz vatan aşkıyla yanıp tutuşan insanları görmek istiyoruz. Bilimde, ilimde, fende bizleri ileri taşıyacak projeler planlayan insanları ülkemizin başında görmek istiyoruz. Ve en mühim olanı biz sosyal devlet ilkesiyle bağdaşan hizmetler istiyoruz. Sokaktaki aç insanları düşünen, yoksul aileleri düşünen, para yardımları yapan, Suriye’deki kardeşlerimizi düşünen, savaşın altındaki insanlara kol kanat geren merhametli, sevgi dolu insanlar istiyoruz. Ve biz saygılı insanlara hakaret etmeyen yüzsüz kelimeler kullanmayan insanlar istiyoruz. ..

Bu seçim sürecinde Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. İyilikten, doğrular bizleri ayırmasın. Savaşın altında ezilen kullarına da gani gani yardımlar eylesin…AMİN

Güzel günlere olan inancımız daim olsun!

Hayırlara vesile olsun… Selam ve dua ile…