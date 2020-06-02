Ülkemizin varlığı en büyük varlığımızdır

Büyük Selçuklu sultanı Selçuk Bey vasiyeti: Ey oğullarım Allah’a hamdolsun bizi İslam’la şereflendirdi. Bize Yüce İslam’ı nasip etti. İslam’la yaşayıp İslam’la ölmek değerlerin en güzelidir. Kur’an’a sımsıkı sarılın. Ehli sünneti kendinize yol bilin. Müdafacısı olun. Yagbuluk (başkanlık) makamını koruyun, o makamında siz olun. Torunlarım Tuğrul ve Çağrı ya dikkat edin, onlar geleceğin Sultanları olacaktır. Ben sizlere hakkımı helal ettim. Sizlerde Hakkınızı helal edin der, hayata gözlerini yumar.

“Bu ifadeler İslami zihniyetin duyurulmasıdır. Bu zihniyette doğruluk, hak, adalet, helal, haram vardır”.

Yagbuluk Makamı, liderlik makamıdır, kağanlık makamıdır. Kim bu makama gelirse kendi arzularını, fikirlerini, hatta ait olduğu gönül birliğinin, düşünce ve isteklerini gerçekleştirmeye çalışır. Onun için Selçuk Bey bu makamda siz olun demiştir. Bu hal dün böyleydi bugün de böyledir.

Devletimizin içerisindeki uyumsuzluk, ayrılıkçı hareketler ve anlaşmazlıkların sebebi, her lider ait olduğu tarafın fikirlerini (ideolojisini) kabul ettirmek istemesidir. Fakat Devletin hedefi, ufku vardır, sekteye uğratmak, zarar vermek sonu olmayan pişmanlıklara sebep olabilir. İhanetle eş anlamlıdır. Osmanlı’nın akıbeti gibi.

“Sistemde particilik olunca her kafadan bir ses çıkıyor. Her ses başka şey söylüyor”.

“Ülkenin yaşaması, her ideolojiden üstündür. Ülkeyi yaşatma ülküsünde, bütün kuruluşlar hem fikir olmalıdır. Ters düşenleri uyarmalıyız. Yasalarımızı kuvvetlendirmeliyiz, ayrılıkçılara fırsat vermemeliyiz”.

“Batılılar içlerindeki bölücülere hayat hakkı tanımazlar. Ayrılıkcılar bizde olunca demokrasi derler, Türkiye’nin bölünmesini parçalanmasını dört gözle beklerler. Bu davranışları onların ikiyüzlülüğüdür”.

İslam’da ayrılık yoktur, İslam şuuru, İslam devleti, İslam’ın yaşatılması önceliği, her fikir ve düşünceden önemlidir. Türk’ün varlığı İslam bilinciyle birleşince, güç ve kuvvet kazanmış, Türkler için yeni bir hayat doğmuştur, kıyamete kadar yaşayacaklardır. Ayrılıkçıların satılmışların hedefinde, İslam ve Türklüğü yıkmak vardır. İslam’a soğuk bakanlar, Türküm diyene ırkçı damgası vuranlar, kendi soylarını sevmezler mi? Kişinin soyunu, ana-babasını sevdiği gibi soyunu-köklerini sevmesi, çok tâbidir ve asla ırkçılık değildir. Öyle bir hâle geldik ki, Türküm Müslümanım demeye korkar olduk. Bu Ülkenin sahibi Türk olan Müslümanlardır. Bugün laik sistem olsa da, halkımız İslam’dır. İdarecilerimiz İslam’dır. Demokrasi olduğuna göre, gün olacak, her şey yoluna girecektir.

1000 yıl önce Kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügat-ul-Türk, adlı eserinde Türklere, Türklerden başkaları hükümdar olamaz diyordu. İslam da aynı şeyi söylüyor. İslam’ın, hükümdarı İslam’dır. Müslüman, İslam’dan başka hiçbir idareyi kabul etmez. Bugün biz Müslümanlar Türkler İslam’dan başka idare kabul etmemeliyiz. Türk’ün dostu ancak Türk’tür. Türk ve İslam olmayanları, lider yapmamalıyız. Türklüğü ve İslam’ı içlerine sindiremeyenler. İçten içe bu ülküye hep düşman oldular.(bahtı) geleceği başka devletlerin himayesinde yanında aradılar.

İstanbul’un fethi, Türk ve İslam alemi için çok büyük zaferdi. Fakat ayrılıkçılar, zulmün başlangıcı dediler. Görünen o ki ayrılıkçılar tarih boyunca, ayağımıza bağ oldu, olmaya devam edecektir. Bu zihniyet, günümüzde aşırı ve alenidir. Bir olalım birlik olalım, o kötü zihniyete dur diyelim, Devletimizi sonsuza kadar yaşatalım.

Devletimizi ve neslimizi sonsuza kadar yaşatmak dileğiyle, ALLAH’a emanet olunuz.