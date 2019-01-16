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"Ülkemizin tanıtımında dünya miraslarımız lokomotif olmalı"

Turizm ve Tanıtma Platformu Genel Başkanı Fikret Yıldız:- "En çok ziyaret edilen ve yabancı turistlerin rağbet ettiği UNESCO Dünya Miras unsurlarımızı tanıtım faaliyetlerimizde çok iyi değerlendirmeliyiz, bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:08
"Ülkemizin tanıtımında dünya miraslarımız lokomotif olmalı"

ANKARA (AA) - Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, Türkiye'nin tanıtımında Dünya Miras Listesi'ne giren unsurların "lokomotif" olması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası alanlarda yürütülecek çalışmalarında etkili ve geniş bir hedef kitleye ulaşması için yol haritalarının belirlendiğini aktararak "Bu çerçevede en çok ziyaret edilen ve yabancı turistlerin rağbet ettiği UNESCO Dünya Miras unsurlarımızı, tanıtım faaliyetlerimizde çok iyi değerlendirmeliyiz, bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den birçok unsurun bulunduğunu hatırlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Asıl, geçici ve somut olmayan kültürel miraslarımız Türkiye tanıtımının lokomotifi olacaktır. TUTAP olarak 10 yıllık süreçte hazırlamış olduğumuz bütün materyallerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile paylaştık. Bundan sonra da elde edeceğimiz bütün tanıtma dokümanlarını Bakanlığımız ile iş birliği çerçevesinde teslim edeceğiz. İnsanların ortak kullanım alanları olarak UNESCO'da tescilli 18 asıl unsurumuz içerisinde birçok dini unsurumuz yer almakta ve her yıl milyonlarca turist bu merkezleri ziyaret etmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2018'de alınan Göbeklitepe ile ilgili yoğun bir tanıtım çalışması başlattık. Bunun meyvelerini artık toplamaya başladık. Hedefimiz, insanlara bu önemli miraslarımızı etkili ve kaliteli materyallerle yurt dışı organizasyonlarında, dijital ortamda, ulusal, yerel ve sosyal medyada tanıtarak turist sayımızı ikiye katlamaktır."

- TUTAP temsilcilikleri oluşturuyor

Yıldız, bir yandan tanıtım yaparken bir yandan da vatandaşları bilinçlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

"Bu çerçevede 81 ilimizde ve 50 ülkede temsilcilikler oluşturarak Dünya Mirası Türkiye Projemizi değerlendirmenin gayretleri içerisindeyiz." değerlendirmesini yapan Yıldız, ülke tanıtımını sadece devlet kurumlarından beklemenin doğru olmadığını dile getirdi. Yıldız, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da tanıtımla ilgili sorumluluklarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:08
  1. Fikret Yıldız
  2. Turizm ve Tanıtma Platformu
  3. tutap
  4. UNESCO Dünya Miras Listesi

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