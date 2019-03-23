"Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil"
Milli Savunma Bakanı Akar: Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil.
23 Mart 2019 Cumartesi 16:35
Milli Savunma Bakanı Akar: Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil.
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