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"Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil"

Milli Savunma Bakanı Akar: Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:35
"Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil"

Milli Savunma Bakanı Akar: Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:35
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