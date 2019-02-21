"Ülkemizin geleceği için MHP ile gücümüzü birleştirdik"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve milletin geleceği için MHP ile güçlerini birleştirdiklerini belirterek, "Bizim ittifakımızın içinde teröristler, hainler, bölücüler yok, olamaz da zaten. İnşallah ittifakımızı sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu'nun proje tanıtım toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Aydın ve Muğla'daki şikayetlere inanamadığını, Muğla'da aylarca su kesildiğini, Bodrum'da kanalizasyondaki pis suların denize aktığını anlattı.

Muğla'da belediyecilik anlamında hiçbir şey olmadığını bildiren Çavuşoğlu, "Bodrum dahil Muğla'nın her tarafında çöp var. Aydın'a gittik daha da rezalet. Büyükşehir Belediyelerinde, CHP zihniyetinde olan ilçelerde hiç hizmet yok. Tıpkı Konyaaltı'nda olduğu gibi, var mı hizmet, hayır. Şimdi olacak. Gaye Doğanoğlu, Konyaaltı'nı istediğimiz düzeye getirecek." diye konuştu.

Konyaaltı'na kadın eli değeceğini, projelerin hayata geçeceğini aktaran Çavuşoğlu, 2004 öncesi Antalya'da yağmur yağdığında her yeri sel bastığını, arabaların yüzdüğünü kaydetti.

Antalya'ya bu yıl çok yoğun yağmur yağmasına rağmen büyük sel olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Muğla ve Bodrum'da, Aydın ve Kuşadası'nda 'artık yetti' diyorlar. Onlar da AK Parti belediyeciliği için oy veriyorlar, tüm vatandaşlar, CHP'li vatandaşlarımız da. 'Biz yıllarca oy verdik ama hiç hizmet yapmadılar' diyorlar. 'PKK, FETÖ, DHPK-C, TİKKO terör örgütleri varya, onları ittifakın içine aldıkları için artık CHP'ye oy vermeyeceğiz' diyorlar. Helal olsun CHP'li vatandaşlarımıza. Çünkü siyasi görüş, ideoloji tamam da ülkemizi bölmeye çalışan ne kadar hain varsa o ittifakın içine almaları bardağı taşırmış.Antalyalı hemşehrilerimiz de böyle düşünüyor."

Vatandaşların, "2009-2014 tarihinde Antalya'da Mustafa Akaydın CHP zihniyetini gördük, hiçbir şey olmadı, Antalya karanlığa gitti." dediklerini belirten Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in beş yıl için 359 projesinin olduğunu hatırlattı.

Konyaaltı Belediye başkan adayı Gaye Doğanoğlu'nun milliyetçi olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Geçmişte İtalyanların bir başbakanı vardı, terörist başı Apo'yu vermek istemediler. O zaman, Gaye Hanım tepki koydu ve İtalyan fahri konsolosluğundan istifa etti." diye konuştu.

- "Cumhur İttifakı devletin ve milletin bekasıdır"

Kadın adaylara pozitif ayrımcılık yaptığına değinen Bakan Çavuşoğlu, her şeyin memleket için olduğunu, Türkiye için çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz ülkemizin ve milletimizin geleceği için MHP ile gücümüzü birleştirdik, Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı'yla hükümet sistemini değiştirdik. O gün karşı çıkanlar bile bugün başkanlık sisteminden çok memnun. Daha geçiş dönemindeyiz, daha sistem yeni yeni oturuyor. İşte düzenlemeler, kanun hükmünde kararnameler, mecliste yasalar, bakanlıklar ve kurumların oluşması, kurulması zaman alıyor ama hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunları gerçekleştiriyoruz. Kötü mü oldu, Türkiye için çok iyi oldu. 'Türkiye güçlü ve istikrarlı olması lazım, bunun için de ikide bir erken seçim, koalisyonlar olmasın' dedik."

Daha altı ay geçmesine rağmen yeni sistemin faydasını görmeye başladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu Cumhur İttifakı devletin ve milletin bekasıdır, millet aklıdır. Cumhur İttifakı seçime kadar değildir, mezara kadardır. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaktır. 2023'te Türkiye çok daha güçlü olsun diye çalışıyoruz. 2023 hedeflerimiz önemli ama daha ileriye yönelik vizyonlarımız, hayallerimiz var. Vatan, millet sevdasıyla bunları hayata geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hedeflere, ülkemizi, milletimizi ulaştırmamız lazım. 2053 hedeflerimizi unuttuk mu? hayır. 2071 vizyonumuzdan uzaklaştık mı? hayır. Bizler bu vizyonu ortaya koyacağız, gelecek nesillerimiz ulaştıracak, altyapısını oluşturuyoruz. O yüzden her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Bizim ittifakımızın içinde vatanını, milletini seven insanlar var. Herkes var. Kurtuluş Savaşı'nı kim verdiyse onlar var. Çanakkale Zaferi'ni kimler kazandıysa Cumhur İttifakı'nın içinde onlar var. Bizim ittifakımızın içinde teröristler, hainler, bölücüler yok, olamaz da zaten. İnşallah ittifakımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

Çavuşoğlu, daha sonra, AK Parti Konyaaltı seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.