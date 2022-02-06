Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyatların füze gibi yükselmesi, zincir marketlerin ahlaksız ticaret anlayışı, akaryakıtın ve elektrik faturalarının astronomik rakamlara ulaşması; inanın dostlar, halkı son derece rahatsız ettiğini müşahade ediyorum.

Bu durum tesbitinden sonra diyebilirim ki; her ne kadar vatandaşa anlatırsanız anlatın. “Bu sıkıntılar Dünya çapında süregelen bir ekonomik krizden kaynaklanıyor. Bu işler geçicidir. Biraz sabır ve anlayış gösterin...” gibi haklı veya makul mazeretler gösterin. Vatandaş dinlemiyor bile.



Hatta daha da fazla kızıyor. Bu manzara karşısında sadece dinliyorum. Adamlara “Haklısınız” demekten başka yatıştırıcı kelime bulamıyorum. Ve en önemli meseleye parmak basıyorum.



“Peki, seni dinledim. Çok da haklısınız. Buraya kadar tamam. Önümüzde iki seçenek var. Artık parti-pırtı yok. İttifak var. Birçok benzemezlerden oluşan; bırak Cumhurbaşkanı adayını, masada oturma sırasını bile belirleyemeyen, armutlarla- elmaların toplandığı bir ucube Millet İttifakı, bir de Cumhur İttifakı var. Yarın seçim olsa, kime oy vereceğiz?” diye soruyorum.



O kızgın insanlar, birden dut yemiş bülbüle dönüyor. Ses seda yok. Başını öne eğiyor, düşünüyor, düşünüyor ve adeta bitap düşmüş bir ses edasıyla;

“Başka adam yok ki hocam” diyor.



Evet sevgili dostlar.



Maalesef, bugün ülkemizin en büyük sorunu, MUHALEFET SORUNUDUR. İnandırıcı, ciddi, makul ve somut projeleriyle, gönülleri fethederek halkın karşısına çıkan, halkın maddi-manevi değerlerini önemseyen, Müslüman Türk halkıyla barışık yeni bir umut görünene kadar;



Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, bu ülkeyi yönetmeye devam edecektir, etmelidir.



Yoksa, gelen gideni aratacaktır. Allah korusun, kaş yaparken göz çıkarmış oluruz. Aman dikkat.