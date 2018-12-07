Ülkemizin duayen yazarlarından Abdurrahman DİLİPAK Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileriyle buluştu

Akit TV program yapımcısı Muhammet BİNİCİ’nin moderatörlüğünü yaptığı program sıcak ve öğrenciler açısından son derece verimli geçti.



Öğrenciler, Abdurrahman DİLİPAK’ın gazetecilik, yazarlık gibi bilinen yönlerinin dışında Güzel Sanatlar Fakültesinde okumuş bir ressam, bir edebiyatçı olması gibi özellikleriyle, sıradışı bir İmam Hatipli olan Abdurrahman DİLİPAK’ı tanıma fırsatı buldu.



Yaptığı sunumla, eğitim öğretim sürecinde anahtar kişinin “iyi öğrenci” olduğunu ifade eden yazar, “iyi öğrenci iyi öğretmeni bulur” diyerek öğrencileri okumaya, düşünmeye ve araştırmaya yönelterek ancak bu şekilde iyi bir insan ve iyi bir müslüman olabileceklerini söyledi.



Kendi hikayesi üzerinden öğrencilere; kendileri için, en az iki üniverite bitirmeleri ve dört yabancılı dili öğrenmeleri gibi ufuk ve vizyon geliştirmeleri gerektiğini, yaşamlarına, referanslarını Kuran ve Sünnet’ten alan ilkeler belirlemeleri gerektiğini, bu ilkeleri hayata geçirirken prensiplerinin olması gerektiğini anlatan Abdurrahman DİLİPAK, perdeye yansıttığı harita ile, dünyayı doğru okumak için dünyanın tersine çevrilmesi gerektiğini gösterdi.





İmandan ibadete, beslenmeden uyumaya hayatın her alanında oluşturduğumuz rutinlerin ölçüsünün Peygamber Efendimiz (SAV) olması gerektiğini, bunun bizlere “fıtri” yaşamanın yolunu açacağını ifade eden yazar, Peygamberimizi daha yakından tanımak için de çok okumanın ve araştırma yapmanın gerektiğinin altını çizdi.

Muhteşem sunumunun ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını cevaplayan yazar, daha sonra kitaplarını imzaladı.



Her bakımdan çok faydalı olan program, Okul Müdürü Abdulsamet DİNDAR’ın teşekkür konuşması, Okulun Ebru Kulübü öğrencilerinin kendi yaptıkları eserleri Abdurrahman DİLİPAK ve Muhammet BİNİCİ’ye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.