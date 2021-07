'Ülkemizde “hilafet” denilince korkudan çıldırıyorlar'

3 Mart 1924’te 431 sayılı kanun numarası ile çıkarılan: “Halife hal’ edilmiştir. Hilafet Hükûmet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır” şeklindeki hilafeti mülga yani yok sayan kanun maddesini incelediğimizde görürüz ki; halifelik hükümet ve cumhuriyetin mana ve mefhumuyla iç içedir.

Yani, hükümet bu hususta bir düzenleme yapabilir.



Cumhuriyetin kurulduğu süreçte yapılmaması gerekenlerden biri hilafet makamının kaldırılması olmuştur bence... Halife hal edilebilir, aksayan yönler bir kanunla düzenlenir ve fakat bu kurum devam ettirilirdi/ettirilmeliydi.



Neyse; olan olmuş... Belki zamanın ruhu böyle istiyordu! Geçelim!



Bugüne geldiğimizde ortada bir gerçek var: Müslümanlar başsız!



Ortodoksların Fener Rum Patriği var, Katoliklerin Vatikan’ı ve Papa’sı var lakin Müslümanların bir başı yok.



İslam ülkelerinin çoğu kendi içinde bile kuklalar tarafından idare ediliyor...



Günümüzde D8’ler gibi bir oluşum var ve bu oluşum Türkiye, Pakistan, İran, Mısır, Bangladeş, Nijerya, Endonezya, Malezya gibi İslam Dünyasının nüfus,ekonomi, yüz ölçümü ve savunma alanlarında güçlü ülkelerinden oluşuyor.



Hilafet makamı yeniden revize edilerek dönüşümlü olarak, sekiz ülkenin her birine beşer yıl olmak üzere bu ülkeler tarafından yürütülebilir. Bu durumun başta Türkiye’ye olmak üzere tüm İslam Dünyasına ve insanlığa çok fayda sağlayacağı muhakkaktır.



Böyle bir oluşumun ne ilke ve inkılaplara, ne laikliğe ne yaşam tarzına...bir zararı, zorlaması olamaz, olması düşünülemez.



Tabii, böyle bir yapılanma, şu umdeleri esas almalıdır:



1- Hilafet makamı asla bir şahsın veya bir devletin tekelinde olmamalıdır. Dönüşümlü olmalıdır.



2- D8’in kuruluş amacındaki maddeler aynen benimsenmelidir.



3-Hilafet makamı hiçbir Müslim/ gayrimüslim ülkenin siyasetine müdahil olmamalıdır.



4-Hilafet makamı cebren hiçbir ülkenin yaşam tarzına müdahil olmamalıdır.



5-Hilafet makamında bulunan bu sekiz ülkeden sıra hangisinde ise; mesela İran... İran’ın yanında birer tane yedek üye olmalıdır. Yani sekiz asıl ülkenin dışındaki Müslüman ülkelerden yardımcı olmalıdır. Kaç İslam ülkesi var ise bu sekiz asıl üyeye bölünmeli ve ülke ülke de gidilmelidir.



6-Müslüman toplulukların yaşadığı ülkelerden de birer Müslüman gözlemci olmalıdır.



7-Hilafet makamı daha çok İslam ülkeleri ile ekonomik yönden zayıf olan başka ülkelerdeki:



a-Açlık ve yoksulluk



b-Eğitim



c-Yardımların organizesi



d-O ülkenin saldırıya uğraması karşısında bu saldırıya engel olma,



e-Terör faaliyetleriyle mücadele... etmelidir.



8-Hilafet makamının merkezi İstanbul veya Ankara olabilir.



9-Halifenin seçimi, sıra hangi ülkede ise, o ülkenin meselesidir. Buna diğer asil üye devletler müdahil olmamalıdır.



10- Hilafet makamının bir istişari kurulu olmalı zaman zaman bu kurul toplantıya çağrılmalıdır.



11- Hilafet kurumunun bir bütçesi olmalı ve bu bütçe öncelikli olarak beş yıllık dönem kimde ise o ülke tarafından, belli bir oranı da diğer Müslüman devletlerce karşılanmalıdır.



İnat, hamaset ve inkarın bir anlamı yoktur. Dünya nükleer, biyolojik,kimyasal, yapay zekalı, insansız v.s silahların cirit attığı dönemi yaşamaktadır. Bu zamanda barışa uzanacak ellerin hem çok hem de güçlü olması gerekir.



Denilebilir ki; her yeni icad edilen silahın Müslümanların üzerinde denendiği bu kaos çağı Müslümanların dünyaya egemen olan güçler önünde eğilmesi ile sona erecek gibi değildir.



Savaşta da bir denge olmalıdır; bu denge Müslümanların bir kurum etrafında toplanmasıyla mümkün olabilir.

O kurum da hilafet makamıdır.

Ülkemizde “hilafet” denilince korkudan çıldıranlar olduğu bilinmektedir.

İsim önemli değil. Başka isim de olabilir!