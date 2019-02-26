0553 313 94 23

"Ülkemiz son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda omuz omuza hep birlikte yürümeye devam edeceğiz"

26 Şubat 2019 Salı 15:06
"Ülkemiz son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti"

SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda omuz omuza hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sinop'un Durağan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir kahvehanede vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, Durağan'ın her seçim döneminde AK Parti'ye en büyük desteği veren ilçeler arasında bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle Sinop'taki temaslarına Durağan'dan başladığını belirten Kasapoğlu, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda omuz omuza hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Spor alanında da güzel ilerlemeler katettiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız özellikle gençlere çok önem veriyor. Seçme ve seçilme önündeki engelleri kaldırdık. Genç kardeşlerimiz en güzel şekilde bugün parlamentoda bizleri temsil ediyor. Bu çerçevede Bakanlık olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek. Uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan sporcular yetiştirdik. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bunları daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yüzme bilmeyen kimsenin kalmaması için 3 ay önce proje başlattıklarını aktaran Kasapoğlu, genç, yaşlı, engelli, engelsiz herkesin yüzme öğrenmesini hedeflediklerini vurguladı.

Yüzme öğrenmek için havuz gerektiğini, bunun için butik havuz projesi başlattıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah 31 Mart sonrası birini de Durağan ilçemizde inşa edeceğiz. Yıl sonuna kadar da sizlerin hizmetine sunacağız. Ayrıca Durağanlı kadınlarımıza pilates malzemesi dağıtımı yapacağız. Bir tane de köylerimizin ortak kullanacakları semt sahası yapacağız. Orada futbol, basketbol, voleybol, hepsi bir arada olsun."

Kasapoğlu, ilçede spor faaliyeti gösteren kulüplere de maddi destek sağlayacaklarını ifade etti.

Durağan Gençlik Merkezi'ni de ziyaret ederek gençlerle voleybol oynayan Kasapoğlu, onlara kitap hediye etti.

Daha sonra Boyabat ilçesinde ziyaretlerde bulunan Kasapoğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Burada kendisini karşılayan gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, hizmete sunulan salonun her zaman dolu olması gerektiğini belirterek, gençlerden spor yapmalarını istedi.

Kasapoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:06
  1. Gençlik ve Spor Bakanı
  2. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Sinop
  4. spor yatırımları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP MYK toplantısı
    1. CHP MYK toplantısı
    2. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
    3. TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının..
    4. Adliye personeli kan bağışında bulundu
    5. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
    6. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
    7. Erdemli Belediyesi bahara hazır
    8. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
    9. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
    10. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
    11. Benzine indirim geldi
    12. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
    13. İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri..
    14. Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek..
    15. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan..
    16. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    17. Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu
    18. Elektrik sobası evi yaktı
    19. İTSO üyeleri Milano yolcusu
    20. Melih Gökçek'ten flaş ifadeler! "Yeni..
    21. "Uzlaşma" oyununun galası yapıldı
    22. Niğde'de "miras" cinayeti
    23. Pakistan Dışişleri Bakanı..
    24. Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin..
    25. Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda..
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün..
    27. Yeğenini ve eniştesini öldüren şahsa..
    28. CHP'ye soğuk duş! Resmen aday oldu
    29. Akhisarspor, Kasımpaşa maçı..
    30. Osmangazi sporun merkezi oldu
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı