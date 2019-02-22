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"Ülkemiz her alanda çok büyüdü ve gelişti"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Çamur ve çukur siyaseti yapanlara karşı, AK Parti belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini anlatmaya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz"- "Ülkemiz hem kişi başı gelir hem de sanayisi, turizmi, tarımı ve şehirdeki yaşam kalitesiyle 17 senedir sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyüdü ve gelişti. Dolayısıyla yeni oy kullanacak arkadaşlarımıza, 18 yaşına yeni basmış arkadaşlarımıza da aslında bu hikayeyi çok iyi anlatmamız gerekiyor"

22 Şubat 2019 Cuma 16:52
"Ülkemiz her alanda çok büyüdü ve gelişti"

BOLU (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çamur ve çukur siyaseti yapanlara karşı, AK Parti belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini anlatmaya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Bolu Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti'nin Karaçayır Mahallesi'nde kurduğu seçim bürosunun açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifesto çerçevesinde illeri ziyaret ettiklerini anlatan Kurum, "Bu ziyaretler çerçevesinde, tevazu, samimiyet ve gayretle 'Önce millet, önce memleket' diyerek gönül belediyeciliği anlayışını tüm şehirlerimize, tüm vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bu projeler çerçevesinde 11 maddelik manifesto açıkladı sayın Cumhurbaşkanımız. Bunun 8'i tamamen çevre ve şehirle alakalı. Biz de bu çevre ve şehirle alakalı olan projeleri hem belediye başkanlarımızla hem de teşkilatlarımızla istişare ediyoruz." diye konuştu.

Murat Kurum, belediye başkanları, başkan adayları ve parti teşkilatıyla istişareler neticesinde şehirlerin yaşam kalitesini yükseltmek için birçok proje ortaya koyduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Millet bahçesinden kentsel dönüşüme, altyapı, üstyapı ve kanalizasyona, atık su arıtma tesisine kadar 2023 vizyonu çerçevesinde şehirlerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan projeleri burada istişare ediyoruz. Bu istişareler neticesinde hızlı ve etkin bir şekilde masa başında karar almak suretiyle sahada uygulamaya geçiriyoruz.

Biz; çamur ve çukur siyaseti yapanlara karşı, AK Parti belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini anlatmaya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşların gönlüne ve kalbine dokunmak suretiyle samimiyet ve tevazu içerisinde hareket ederek, hazırladığımız projeleri halka anlatmaya çalışıyoruz."

- "İlk Oy Hareketi Çadırı" açıldı

Kurum, seçim bürosu açılışının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde başlatılan "İlk Oy Hareketi"nin Kent Meydanı'nda kurduğu "İlk Oy Hareketi Çadırı"nın açılışına katıldı.

Yerel seçimlerde 18 yaşına yeni girmiş birçok gencin ilk defa oy kullanacağına işaret eden Kurum, "Bu gençlerimiz, AK Parti döneminde doğmuş ve o dönemde büyümüş insanlar. 17 yıldır AK Parti iktidarı var. Bu iktidar bünyesinde aslında açlığı, yokluğu, yoksulluğu görmemiş yaşamamış arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye'nin şu anda Avrupa'nın 6. dünyanın da 17. büyük ekonomisine sahip olduğunun altını çizerek, "Bu anlamda tüm dünyayla yarışıyoruz. Ülkemiz hem kişi başı gelir anlamında hem de sanayisi, turizmi, tarımı ve şehirdeki yaşam kalitesiyle 17 senedir sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyüdü ve gelişti. Dolayısıyla yeni oy kullanacak arkadaşlarımıza, 18 yaşına yeni basmış arkadaşlarımıza da aslında bu hikayeyi çok iyi anlatmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"İlk Oy Hareketi"nin, gençlere bunların anlatılması bakımından çok önemli olduğuna dikkati çeken Kurum, sözlerini, "Bu hareketi başlatan TÜGVA'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu bilinçle hareket etmek, gayret, cesaret, iyi niyet samimiyet, çalışkanlık tecrübe ve gönülle hareket etmek çok önemli. Bu duyguları anlatmamız çok önemli. Bu misyonu yükleniyorlar." diye tamamladı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:52
  1. - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Bolu
  3. İlk Oy Hareketi

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