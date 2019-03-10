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"Ülkemi pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "(PKK kanlı bir terör örgütüdür) diyebiliyorlar mı? 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin' diyebiliyorlar mı? Diyemezler, neden? Sözleşmeyi imzalamışlar. Onlar da güya 'milliyetçiyim' diye geçiniyorlar. Hadi oradan. 3 tane koltuk, bir tane belediye başkanlığı için ülkemi pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz"- "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin 99 sığınak ve barınağı tarumar ettik. Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzur var. Anneler, çocuklarını alıp gecenin bir yarısında komşu gezmesine gidebiliyorlar. Allah'ıma şükürler olsun. Öyle PKK diye bir şey yok. Bundan sonra da olmayacak, adını kimseye andırmayacağız"

10 Mart 2019 Pazar 21:14
"Ülkemi pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(PKK kanlı bir terör örgütüdür) diyebiliyorlar mı? 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin' diyebiliyorlar mı? Diyemezler, neden? Sözleşmeyi imzalamışlar. Onlar da güya 'milliyetçiyim' diye geçiniyorlar. Hadi oradan. 3 tane koltuk, bir tane belediye başkanlığı için ülkemin pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz." dedi.

Soylu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında halka hitap etti.

Türkiye'nin üzerine büyük bir oyun oynandığını belirten Soylu, Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimin olmadığını, bu süreç içerisinde güçlü adım atmaması, ekonomiyle daha güçlü mücadele etmemesi, terörün kökünü tamamen kazımaması, milli ve yerli üretim yapmaması için Türkiye'nin içerisine fitne tohumu ekilmeye çalışıldığını ifade etti.

Bakan Soylu, "Geçtiğimiz 7 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan nasıl getirmişlerse, önümüzdeki 4,5 yılı da bize zehir zindan etmek istiyorlar. Bunun planlayıcısı da eline bu raporun verilmesinin temin edicisi de Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.

Kendilerine, "Siz Doğu'da ve Güneydoğu'da belediyeleri nasıl tasviye edersiniz, terörden dolayı alırsınız? Oraya 24 saat nasıl huzur getirirsiniz? Şimdi sizin büyükşehirlerinize sızalım da görün bakalım ne yapacaksınız." denildiğini aktaran Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"3 tane de Truva atı bulmuşlar. Biri İmamoğlu İstanbul'da, ikincisi Mansur Yavaş Ankara'da, üçüncüsü de ismini bilmiyorum İzmir de adamın biri. İsmi de kendi de lazım değil. Eğer diyorlarsa ki 'Biz PKK'yı büyükşehirlere taşıyacak Truva atı değiliz'. O zaman ben onların şunları söylemesini bekliyorum, 'PKK kanlı bir terör örgütüdür' diyebiliyorlar mı? Yetmez. 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin' diyebiliyorlar mı? Diyemezler, neden? Sözleşmeyi imzalamışlar. Onlar da güya 'milliyetçiyim' diye geçiniyorlar. Hadi oradan. 3 tane koltuk, bir tane belediye başkanlığı için ülkemin pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz."

- "Hadi şimdi gitsin de görelim bakalım"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yu eleştiren Bakan Soylu, "Zamanında terörist cenazelerine gitti mi? Hadi şimdi gitsin de görelim bakalım. Gidebiliyor mu? 'Zamanında terörist cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide olmaktan tiksiniyorum' diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar, 3 tane oy için yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

HDP'li milletvekillerine "milletvekili" diyemediğini belirten Soylu, HDP'li milletvekillerinin Kandil'in ve terörün vekili olduğunu vurguladı.

Geleceğe güçlü adımlar attıklarını anlatan Bakan Soylu, "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin 99 sığınak ve barınağı tarumar ettik. Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzur var. Anneler, çocuklarını alıp gecenin bir yarısında komşu gezmesine gidebiliyorlar. Allah'ıma şükürler olsun. Öyle PKK diye bir şey yok. Bundan sonra da olmayacak, adını kimseye andırmayacağız." dedi.

Bakan Soylu, Ankara'nın köylerine de bekçi vereceklerine işaret ederek, uygulamaya ilk önce Ankara'dan başlayacaklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:14
  1. AK Parti seçim irtibat bürosu
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Kahramankazan

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