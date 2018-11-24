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"Ülkem sağ ayağım olup, beni tamamlıyor"

- Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Feyyaz Gözüaçık: "Engellilerin artık spor yapabildiğini, milli takımlara yükselebildiğini gösterdik"- "İnşallah 2022'de düzenlencek Dünya Kupası'nda birinci olmak istiyoruz"

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:24
"Ülkem sağ ayağım olup, beni tamamlıyor"


İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Feyyaz Gözüaçık, sahaya çıktıklarında kendilerini eksik hissetmediklerini, tüm Türkiye'nin destekçileri olduğunu bildiklerini söyledi.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve Dünya Kupası'nı finalde kaybederek ikinci tamamlayan milli takım için ter döken Feyyaz Gözüaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedensel engelli olarak dünyaya geldiğini, 10 yaşında da futbola başladığını aktardı.

O dönem ampute sporculara yönelik kulüp olmadığı için normal bireylerle futbol oynadığını dile getiren Gözüaçık, "Ayağıma ilk topun geldiği günü hala unutamıyorum. Çok heyecanlıydım, ne yapacağımı bilmiyordum. 'Ben bir futbolcuyum, sporcuyum.' demek, beni mutlu ediyordu. Ampute futbol kulüpleri açılmasa, burada olamayacaktım. Kayseri'de başladım ve birçok kişiye örnek oldum. Hala ilk baştaki heyecanla devam ediyorum." diye konuştu.

Daha önce de başarılara imza attıklarını ancak Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olduktan sonra milli takımın daha çok sahiplenildiğine işaret eden Feyyaz Gözüaçık, yine bu başarılar sayesinde birçok engelliye umut olduklarını anlatırken, sözlerini şöyle tamamladı.

"Engellilerin artık spor yapabildiğini, milli takımlara yükselebildiğini gösterdik. Ampute spor kulüpleri ve oyuncu sayılarında da yükselme var. Köy, kasaba ve şehirlere gidip, engelli çocuklarla buluşabiliyoruz. Dolayısıyla aramıza katılacak engelli sporcularla milli takımın başarısını sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah 2022'de düzenlencek Dünya Kupası'nda birinci olmak istiyoruz. 81 milyonun arkamızda destekçi olduğunu biliyoruz. Benim bir ayağım yok ancak ülkem sağ ayağım olup, beni tamamlıyor."


- Şentürk: "Çok çalışarak kazanmaya devam edeceğiz"


Ampute Milli Takımı'nın bir diğer başarılı oyuncusu Fatih Şentürk, 18 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından engelli olduğunu, arkadaşlarının önerisiyle futbola başladığını aktardı.

İlk kez 2010 yılında ay-yıldızlı formayı giydiğini anlatan Şentürk, "Takım olarak başarılı sonuçlar elde ettik. Son Dünya Kupası'nda ise Türk halkının gönlünde şampiyon olduk. Çok çalışarak kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bir diğer milli oyuncu Rahmi Özcan ise Avrupa şampiyonluğunun ardından popüler olmaya başladıklarını, başarılarını devam ettirmek istediklerini kaydetti.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:24
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  2. Feyyaz Gözüaçık
  3. Futbol

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