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"Ülkelerinizle Türkiye arasında köprü olmanızı bekliyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren:- "Ülkelerinize döndüğünüzde bizi bizden daha iyi anlatacaksınız. Ülkelerinizle Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde köprü rolü olmanızı sizlerden bekliyoruz"

22 Şubat 2019 Cuma 23:13
"Ülkelerinizle Türkiye arasında köprü olmanızı bekliyoruz"

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ortaklığıyla düzenlenen "Diplomasi Akademisi" programının sertifika töreninde uluslararası öğrencilere yaptığı konuşmada, "Ülkelerinize döndüğünüzde bizi bizden daha iyi anlatacaksınız. Ülkelerinizle Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde köprü rolü olmanızı sizlerden bekliyoruz." dedi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki YTB binasında "Diplomasi Akademisi" programının sertifika töreni düzenlendi.

Törene, YTB Başkanı Eren'in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Eren, uluslararası öğrencilerin üniversite dışında da kendilerine sunulan eğitimlere açık ve istekli olduklarına dikkati çekti.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı ile iş birliğine gittiklerini belirten Eren, akademi kapsamında yapılan eğitim ve ziyaretlerde öğrenciler için verimli bilgiler elde edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin en köklü ve kurumsal yapılardan biri olduğunu kaydeden Eren, şunları söyledi:

"Türkiye’deki diplomasi tarihi de bunu ispat eder niteliktedir. Dolayısıyla diplomasi alanında Dışişleri Bakanlığımız staj yapılacak en doğru kurumdur. Dışişleri Bakanlığımızın uzun yıllar hizmet veren Diplomasi Akademisi de yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrenciye eğitimler vermiştir. Türkiye’de aldığınız eğitimlerin ardından inşallah sizler de kendi ülkenizde diplomasi ve dış ilişkiler alanında çalışma imkanı bulursunuz.

Dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelip eğitim alıyorsunuz. Artık sizler de birer Türkiyelisiniz. Ülkelerinize döndüğünüzde bizi, bizden daha iyi anlatacaksınız. Ülkelerinizle Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde köprü rolü olmanızı sizlerden bekliyoruz. Bunun için de belli eğitimler vermek üzere Uluslararası Öğrenci Akademilerini başlattık. Türkiye'nin birçok ilinde Uluslararası Öğrenci Akademileri marifetiyle eğitim hayatlarınıza katkı sunuyoruz."

- "Eğitim sadece üniversitelerde cereyan etmez"

Üniversite hayatına ek olarak kamu kurumları ve STK'larda verilen eğitimlerin önemine değinen Özcan da "Öğrencilik hayatınızda, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizde pek çok bilgiyi elde ediyorsunuz. Bunun dışında eğitim sadece üniversitelerde cereyan eden bir faaliyet değil. STK ve kamu kuruluşlarında da insan pek çok şey öğrenme imkanı elde ediyor. Bu bakımdan bu akademimiz sizin ihtiyaçlarınıza bir nebze de olsa cevap verebilecek ve sizin belirli konularda biraz daha ilginizi uyandırabilecek bir program. Tabii ki program süresince bütün diplomatik incelikleri anlamak, uygulamak kolay değil." ifadesini kullandı.

Program çerçevesinde Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler, büyükelçiler ve alanında uzman akademisyenlerden ders alma fırsatı elde etti.

26 ülkeden lisans düzeyinde 3, yüksek lisans düzeyinde 24, doktora düzeyinde ise 19 öğrenci benzer alanlarda eğitim gören meslektaşlarıyla tanışma imkanı buldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:13
  1. Abdullah Eren
  2. Diplomasi Akademisi
  3. Mesut Özcan
  4. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

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