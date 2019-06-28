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Ülkelerinden uzakta mezuniyet sevincini yaşadılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki (ESOGÜ) eğitimlerini tamamlayan öğrenciler arasında yer alan yabancı uyruklu öğrenciler, Türk arkadaşları gibi aynı heyecan ve mutluluğu yaşadılar.

28 Haziran 2019 Cuma 15:27
Ülkelerinden uzakta mezuniyet sevincini yaşadılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki (ESOGÜ) eğitimlerini tamamlayan öğrenciler arasında yer alan yabancı uyruklu öğrenciler, Türk arkadaşları gibi aynı heyecan ve mutluluğu yaşadılar.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden mezuniyet töreninde çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci de yer aldı. Türk öğrenciler gibi ülkelerinden Eskişehir’e gelip ESOGÜ’de eğitim alan ve bunu başarı ile bitiren yabancı öğrenciler de büyük mutluluk yaşadılar. Öğrenciler, kendilerine bu imkânı sağlayan Türk devletinin yanı sıra üniversite yöneticilerini, hocalarına ve Türk arkadaşlarına teşekkür ettiler. Ülkelerinden ve ailelerinden uzakta olan öğrenciler hem mutlu ve hem de bu günlerinde aileleri yanında olmadığı için üzgün olduklarını söylediler.


Yabancı öğrenciler arasında yer alan ve İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gul Muhammed Bariyen, “Kendimi biraz yalnız hissediyorum, çünkü herkes aileleri ve akrabalarıyla beraberdir; keşke benin ailemde burada olsaydı. Ama yine de Türk ve Afgan arkadaşlarım var onlarla mutluyum. Türkiye bizim için her açıdan çok iyidi; iyi ki buraya gelmişim. Derslerimizde hiç eksiklik yaşamadık” dedi.



“Ülkemiz bize ihtiyacı var”


Gul Muhammed, gelecek hedefini şöyle anlattı;


"Belgelerimi alıp kendi ülkeme, yani Afganistan’a gitmeyi düşünüyorum. Kendi ülkeme vatandaşlarımıza hizmet etmeyi düşünüyorum. Orada çok sorun ve sıkıntı var, ama eğer biz, okumuş gençler de gitmesek Afganistan’ın durumu nasıl iyileşecek. Bütün üniversiteli Afgan gençleri tavsiyem budur ki, okullarını ilk önce bitirip Afganistan’a dönsünler. Afganistan’ın onlara ve bizlere ihtiyacı var. Afganistan’ın durumunu ancak gelişmiş ülkelerde okuyan gençler çözebilir, ben bunu inanıyorum. Gençlerimizin Afganistan hakkında umutsuz olamamalarını istiyorum."



Türkiye’ye teşekkür etti


Gul Muhammed “Afgan öğrenciler tarafından Türkiye’ye çok teşekkür ederim hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve Türkiye’nin güzel insanlarına teşekkür ederim. Onlar bize yabancı gibi davranmadılar. Onların bu iyiliklerini unutmayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:27
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