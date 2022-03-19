Ülkelerinde savaşmak isteyen Ukraynalı tutukluları serbest bıraktılar

Hollanda'nın Middelburg kentindeki bir mahkeme, insan kaçakçılığı suçlamasıyla 6 aydır tutuklu bulunan iki Ukrayna vatandaşını, "kendi ülkelerinde Ruslara karşı savaşmak istedikleri için" serbest bıraktı.

Kararında, Ukrayna hükümetinin vatandaşlarını ülkeyi savunmaya çağırdığına işaret eden Mahkeme, şüphelilerin "bu çağrıya uymak için yakıcı bir arzuya" sahip olduklarını ileri sürdü.

Sanıkların ülkelerinde ailelerinin yanında olmasının da önemine vurgu yapan mahkeme, "tutukluluğun ertelenmesi sırasında yeni bir suç işlememeleri koşuluyla" iki Ukraynalıya şartlı tahliye verdi.