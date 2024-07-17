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Avrupa Ülkelerin evsiz oranları belli oldu! Avrupa’da her gece 1 milyon evsiz sokaklarda uyuyor
Avrupa

Ülkelerin evsiz oranları belli oldu! Avrupa’da her gece 1 milyon evsiz sokaklarda uyuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-17 07:43:00 -
Ülkelerin evsiz oranları belli oldu! Avrupa’da her gece 1 milyon evsiz sokaklarda uyuyor

Avrupa ülkelerindeki evsizlik kıtadaki en büyük sorunlardan biri haline dönüştü. Son rapora göre İngiltere ve Fransa en çok evsizin olduğu ülke. Türkiye son sırada…

Avrupa kıtasında son 10 yılda sokaklarda kalan insanların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Euronews'te yer alan habere göre son veriler, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de her gece yaklaşık bir milyon insanın sokaklarda uyuduğunu ortaya koydu. Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Örgütler Federasyonu tarafından yapılan araştırmaya göre evsizlerin sayısı hızla artıyor.

GERÇEK SAYI DAHA YÜKSEK

Örgüt ayrıca "Gerçek evsiz sayısının çok daha yüksek olması muhtemeldir" uyarısında bulundu. Avrupa Birliği'nde 10 bin kişi başına düşen evsizlik oranlarının en yüksek olduğu ülke İngiltere olup onu (42.6) Fransa (30,7), Çekya (28,4), Almanya (25,8) ve İrlanda (25,3) takip ediyor. Listenin en altında ise Türkiye 0,6 ile yer alıyor.

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