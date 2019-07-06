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Ülkeler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker!

Gazetemiz okurlarından Ali Yiğit, "Ülkeler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:19
Ülkeler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker!

Ali Yiğit/Malatya

Ekonomik krizler dönemseldir. Bazen bolluk içerisinde olursunuz bazen de yoklukla boğuşursunuz..

Yani maddi krizler geçişkendir.

Ama manevi krizler toplumda özellikle geleceğin emanet edileceği gençlik üzerinde büyük tahribatlara yol açar. Kültür emperyalizmiyle başlayan çöküş toplumu da dönüştürür..

Kültür emperyalizmiyle dönüşen toplumlar örnek aldıkları topluma benzer ve o toplum gibi yaşamaya başlarlar. Medeniyetlere ev sahipliği yapan milli ve manevi değerlerin içselleştirildiği ve yaşandığı şehirlerden modernizm, modaizm, feminizm, kapitalizmin yaşandığı kentlere dönüştürüldü..

Maneviyattan uzak kentlerin varlığı insanlar üzerinde etkili oldu/ olmaya devam ediyor..

Kültür, bir toplumun ruhunun, ruh köklerinin kaynağıdır; gençlikse, bu ruhun yaşamasını ve yaşatılmasını sağlayan umudun pınarı.

Kaynak kurursa, pınar akmaz, zamana direnen asırlık çınarlar yıkılır...

Kültür”ün çözülmeye, gençliğin çürümeye, “çınarların” yıkılmaya ramak kaldığı zorlu günlerden geçiyoruz...

Kültür”leri çözülen toplumların kurucu “kaynakları” kurumaya, gençliği yok olmaya, “çınarları” tarih olmaya mahkûmdur.

Geleceğini milli ve manevi değerlerle şekillendirmeyen gençlik yozlaşmaya milli ve manevi değerlerden kopmaya mahkumdur..

Gençliğin yetişmesi önce aileden başlar..

Bir toplumu ise aile ayakta tutar..

Geçenlerde twitter da bir tag oluşturuldu.. ailemizherşeyimiz..

Evet konu doğru..

Ancak bir tag ile elimizin altından kayıp giden aile kurtulur mu?

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:19
  1. Malatya
  2. Ali Yiğit
  3. Ekonomik krizler
  4. maddi krizler
  5. manevi krizler
  6. Kültür emperyalizmi
  7. feminizm
  8. kapitalizm
  9. modaizm
  10. modernizm
  11. milli ve manevi değerler
  12. Maneviyat

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