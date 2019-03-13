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Ülkeler hava sahalarını Boeing 737 MAX 8’e kapatmaya devam ediyor

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son 5 ayda iki kez düşmesinin ardından Tayland, Mısır, Lübnan ve Kosova da hava sahasını söz konusu uçağa kapattı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:54
Ülkeler hava sahalarını Boeing 737 MAX 8’e kapatmaya devam ediyor

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son 5 ayda iki kez düşmesinin ardından, Tayland, Mısır, Lübnan ve Kosova da hava sahasını söz konusu uçağa kapatarak, uçuşlarını askıya aldığını açıklayan ülkeler arasında yer aldı.

 

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son 5 ayda iki kere düşmesiyle yaşanan faciaların ardından birçok ülke tedbir aldı. Türkiye, Avustralya, Singapur, İngiltere, Umman, Çin, Almanya, Malezya, Fransa ve İrlanda gibi ülkeler Boeing 737 MAX 8 uçaklarına hava sahalarını geçici olarak kapadıklarını duyurmasının ardından diğer ülkelerden de benzer açıklamalar geldi. Tayland Sivil Havacılık İdaresi, Boeing 737 MAX 8 uçuşlarını durdurma kararı aldıklarını ve pilotların özel eğitimden geçirilmesi talimatı verdiklerini açıkladı. Mısır da söz konusu modelin uçuşlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Açıklamada, Boeing 737 Max 8’in hava sahasında uçuşu, kalkış ve iniş yapması yasaklandığı aktarılırken söz konusu uçakların ülkede bulunmadığı ve gelecek planlarında da yer almadığı aktarıldı. Lübnan da Boeing 737 Max 8’i hava sahasına kapatan ülkelerden biri oldu.

 

Hong Kong da Boeing 737 Max 8 uçuşlarını durdurarak söz konusu modele hava sahasını kapatacağını duyurdu. Sivil Havacılık Birimi tarafından yapılan açıklamada, yasağın bir sonraki bildirime kadar devam edeceği, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.



Kosova’dan çifte tedbir

 

Kosova ise hava sahasını hem Boeing 737 Max 8 hem de Boeing 738 Max 9’a kapattığını duyurdu. Kosova Sivil Havacılık İdaresi konuya ilişkin açıklamasında kararın yaşanan olay ve uçak modellerine yönelik inceleme nedeniyle alındığı ifade edildi.

 

Pazar günü, Etiyopya Havayolları’na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden Kenya’nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018’de ise Endonezya’da Lion Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:54
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