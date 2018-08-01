Hintli siyasetçiden skandal açıklama: Ülkeden ayrılmayan mültecileri vurun

Hindistan’da iktidar partisinden Raja Singh, ülkedeki Bangladeşli ve Arakanlı göçmenlerin ‘ülkeden ayrılmamaları halinde vurulması gerektiğini’ savundu. Hükümet, Yüksek Mahkeme emriyle hazırlanan tartışmalı Ulusal Vatandaşlık Kaydı’nın (NRC) son taslağına Assam eyaletindeki yaklaşık 4 milyon kişiyi dahil etmemişti.

Hindistan’da Telangana eyaletindeki Yasama Meclisi’nin iktidardaki Hindistan Halk Partili (BJP) üyesi Raja Singh’ın ülkedeki Bangladeşli ve Arakanlı göçmenlere yönelik sözleri ANI haber ajansı tarafından duyuruldu.

''BU BAŞ BELALARINI ÜLKEMİZDE TUTMAYA GEREK YOK''

Singh “Eğer bu Arakanlı ve Bangladeşli göçmenler Hindistan’ı saygılı şekilde terk etmezlerse, vurulmalı ve yok edilmeliler. Ancak o zaman ülkemiz güvenli hale gelir. Yabancıları ülkemizde tutmak nasıl doğru olabilir? Bu baş belalarını ülkemizde tutmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

Singh daha önce de göç ve linç olayları konusunda kışkırtıcı açıklamalar yapmış, Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’ın eski kent bölgesinin ‘minik bir Pakistan’a dönüştüğünü’ iddia etmişti.

ASSAM'DA 4 MİLYON KİŞİ DEVLETSİZ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Singh’in sözleri Başbakan Narendra Modi hükümetinin Yüksek Mahkeme emriyle hazırlanan tartışmalı Ulusal Vatandaşlık Kaydı’nın (NRC) son taslağına ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yaşayan yaklaşık 4 milyon kişiyi dahil etmemesine ülkeden tepkilerin yükseldiği sırada geldi.

32 milyon nüfuslu Assam, Hindistan’da bu tarz bir kaydın tutulduğu tek eyalet.

Ülkede yasal olarak kalan yurttaşların hepsinin listelendiği Ulusal Vatandaşlık Kaydı 1951’den beri ilk kez güncelleniyor ve Assam eyaletine Bangladeş ve diğer bölgelerden gelen kayıt dışı göç vakalarını tespit etmeye çalışıyor.

Doğu ve Batı Pakistan arasındaki savaş nedeniyle 1970’lerden bu yana Assam’a milyonlarca Bangladeşlinin geldiği ve milyonlarcasının resmi bir kimliğe sahip olmadan yaşadığı belirtiliyor.

Bangladeş, 24 Haziran 1971’de Pakistan’dan bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuştu. Dolayısıyla Hindistan hükümeti savaşın başlamasından önce bölgeye geçenleri yasal vatandaş olarak kabul ediyor.

Hindistan Yüksek Mahkemesi de şiddet olaylarının yaşanabileceği endişesiyle hükümete yurttaşlığını kanıtlayacak belge sunamayanlara karşı zora başvurmama talimatı da verdi.

Başbakan Modi 2014 seçimi için yaptığı kampanyada iktidara gelmesi halinde ülkedeki Bangladeşli göçmenleri sınır dışı edeceği vaadinde bulunmuştu.

Müslüman Bangladeşliler endişeli

Ulusal Vatandaşlık Kaydı’nın Hindu milliyetçiler ve Assamlı sertlik yanlıları tarafından eyalette yaşayan çoğu Müslüman olan Bengallilere karşı saldırı için kullanıldığını söyleyenler de var.

Çoğu Bengalli, Bramaputra Nehri kıyısındaki bataklık alanlarda yaşıyor ve su seviyesi yükseldikçe yer değiştiriyor. Çoğunun herhangi bir belgesi yok ve olanlarınki de sıklıkla yanlış bilgiler içeriyor.

Yetkililer, Bangladeşli kayıt dışı göçmenlerin yerel Bengalliler’in arasına sahte belgelerle karıştığını ve bunları tespit etmenin tek yolunun kapsamlı bir inceleme olduğunu savunuyor.