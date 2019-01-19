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İran'da uçakların yarısı çürümüş

İran Meclisi Kalkınma Komisyonu Üyesi Mecid Keyanpur, ülkede bulunan yolcu uçaklarının yarısının çürümüş olduğunu söyledi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:10
İran'da uçakların yarısı çürümüş

İran Meclisi Kalkınma Komisyonu Üyesi Mecid Keyanpur, İran’daki yolcu uçaklarının yüzde 50’sinin çürümüş olduğunu belirtti.

Keyanpur, İran'da hizmet veren yolcu uçakları hakkında yayımlanan istatistiklere atıf yaparak, "Ülkedeki yolcu uçaklarının yarısı çürümüş, uçak filosunu yenilemek zaruri bir hal almıştır." dedi.

Rotayı Rusya ve Ukrayna'ya çevirdiler

Boeing ve Airbus şirketlerinden ABD yaptırımları dolayısıyla uçak satın alamayacaklarını hatırlatan Keyanpur, Rusya ve Ukrayna'dan uçak ithal edebileceklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, Keyanpur, Rusya'dan uçak ithal etmek istediklerini ancak Rus uçak firmalarının bazıları ABD'li şirketlerle ortak olduğunu bu sebeple Rus şirketlerinin de yaptırımlardan dolayı İran'a uçak satışı yapamayacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran yaptırımlarının ikinci paketi kapsamında ambargo uygulanacak 700'ü aşkın kişi, kurum, uçak ve geminin isimlerini yayımlamıştı.

Hazine Bakanlığının sitesinde yayımlanan listede, 300'den fazla İran vatandaşı, enerji taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 100'den fazla kurum ve 200'ün üstünde gemi, 50’si İranlı bankalar olmak üzere 70 finans kuruluşu, İran Havayolları ve 67 uçağı da yer almıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:10
  1. İran Meclisi Kalkınma Komisyonu Üyesi Mecid Keyanpur
  2. İran uçağı
  3. ABD Hazine Bakanlığı

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