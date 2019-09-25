Ülkedeki çatışmalarda bin 200 kişi yaşamını yitirdi!
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da son bir yılda yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle bin 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.25 Eylül 2019 Çarşamba 15:28
Etiyopya’da etnik çatışmalar nedeniyle son bir yılda bin 200 kişi hayatını kaybetti.
Etiyopya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir yılda etnik çatışmalar yüzünden evini terk etmek zorunda kalanların sayısının yaklaşık 1,2 milyon olduğu ve bin 200 kişinin bu çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 650 kişi tutuklandı.
Yerleşme sonucu başlıyor
Somali-Oromo, Somali-Afar, Gumuz-Amhara, Tigray-Ahmara, Güney Halkları ve Oromoetnik grupları arasında yaşanan rekabet ve çatışma özellikle geçen yıl artışa geçmişti.
Ülkedeki etnik çatışmalar, çoğunlukla eyalet sınırlarında yaşanan anlaşmazlık, tarihi husumetler ve bazı etnik grupların diğer grupların çoğunluk olduğu yerlere yerleşmeye başlaması nedeniyle çıkıyor.
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