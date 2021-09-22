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Avrupa Ülkede yaşayan 109 bin 852 Türk, Hollanda vatandaşlığına geçti!
Avrupa

Ülkede yaşayan 109 bin 852 Türk, Hollanda vatandaşlığına geçti!

Avrupa’nın birçok bölgesinde yaşayan gurbetçiler, bulundukları ülkenin vatandaşlığına geçmeyi tercih ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 11:36:00 -
Ülkede yaşayan 109 bin 852 Türk, Hollanda vatandaşlığına geçti!

Hollanda Merkez İstatistik Bürosu, 2020 yılında ülke vatandaşlığı alan göçmen sayısını açıkladı. Yaklaşık 500 bin Türk vatandaşının yaşadığı ülkede Hollanda vatandaşı olan Türklerin sayısı 109 bin 852'ye yükseldi. 2020'de Hollanda vatandaşı olanlar listesinde ilk sırayı 15 bin 157 kişi ile Suriyeliler aldı. İkinci sırada 3647 kişiyle Eritreliler, üçüncü sırada 1760 kişiyle Faslılar bulunurken, Türkler 1244 kişiyle dördüncü oldu. 

 

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