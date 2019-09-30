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Yeni Zelanda'da uçak kazası! Ölüler var

Yeni Zelanda’da Tecnam tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:22
Yeni Zelanda'da uçak kazası! Ölüler var

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası'ndaki Tararua Ranges bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düşen küçük uçaktaki pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Paraparaumu kasabasındaki havalimanına inmesi beklenen ancak radardan kaybolduğu açıklanan Tecnam tipi eğitim uçağının enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı.

Kazanın sebebi kötü hava şartları

Helikopterlerle havadan yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Tararua Ranges bölgesindeki ormanlık alana düştüğü belirlenen uçakta bulunan pilot ve öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Arama Kurtarma Görev Koordinatörü Keith Allen, kazanın kötü hava şartlarından kaynakladığını tahmin ettiklerini söyledi.

Polis, düşen uçakla ilgili soruşturmanın Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütüleceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:22
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