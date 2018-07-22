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Ülkede terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın bir köye düzenlediği saldırı sonucu 18 kişi hayatının kaybettiği bildirildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 21:54
Ülkede terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Orta Afrika ülkesi Çad'ın doğusunda Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre örgüt, ülkenin doğusundaki Daboua köyünde saldırı düzenledi.

KADINLARI KAÇIRDILAR

Saldırıda 18 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ve 10 kadın kaçırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.

Örgütün Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 21:54
  1. Çad
  2. Orta Afrika
  3. Boko Haram

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