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Ülkede sular durulmuyor: Ermenistan 'Perişan'yan!

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı başlatılan muhalefet hareketinin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:30
Ülkede sular durulmuyor: Ermenistan 'Perişan'yan!

Başkent Erivan’da Milletvekili Paşinyan liderliğindeki muhalefet Cumhuriyet Meydanı’nda protesto gösterilerine devam etti.

Meydanda toplanan binlerce kişiye hitap eden Paşinyan, daha önce Ermeni Cumhuriyet Partisi tarafından yetkilendirilmediği için geçici Başbakan Karapetyan’ın kendisiyle görüşmediğini söyledi.

Ancak şimdi partinin Karapetyan’ın yetkilendirdiğini dile getiren Paşinyan, “Biz önerilen müzakere sürecine devam etmeye hazırız. Karapetyan’ı yarın görüşmeye davet ediyorum.” dedi.

Ayrıca Paşinyan, yeniden güç toplama ve göstericilerin dinlenmesi amacıyla Erivan’da yapılacak mitinglere iki gün ara verileceğini de kaydetti.

Öte yandan Ermenistan Cumhuriyet Partisinden yapılan açıklamada, Karapetyan’ın Paşinyan ile görüşme yapmak üzere yetkilendirildiği belirtilerek, “Biz ön şartsız diyalog ve müzakereler için açığız ve hazırız.” ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:30
  1. Karen Karapetyan
  2. Erivan
  3. Ermenistan
  4. Paşinyan
  5. Nikol Paşinyan

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