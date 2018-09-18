0553 313 94 23

Ülkede şok! Yolcu otobüsü patladı

Özbekistan'da 26 yolcu taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

18 Eylül 2018 Salı 21:33
Ülkede şok! Yolcu otobüsü patladı

Özbekistan'da bir yolcu otobüsünün doğal gaz deposunun patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Buhara kentindeki bir doğal gaz istasyonunda dolum yapan otobüsün, hareket ettikten sonra deposunun patladığı belirtildi.

Kazada, 5 yolcunun yaşamını yitirdiği, 21 yolcunun da yaralandığı kaydedilen açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:33
  1. Özbekistan
  2. yolcu otobüsü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan askeri operasyon başlattı
    1. Suudi Arabistan askeri operasyon..
    2. "KGB ile bağlantım var, Putin beni..
    3. Fenerbahçe'den 'deplasman yasağı'..
    4. Katar'ın hediye ettiği uçak Muharrem..
    5. Çanakkale Savaşı'ndan kalma top..
    6. Bağımsız birey nasıl yetişir?
    7. Hiçbir sistem çalışmadı ama pilot 370..
    8. Irak'ta polis otobüsüne kanlı saldırı!
    9. Akgül'den Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi
    10. Bach çiçek terapisi nedir?
    11. Hintli pilot 370 yolcunun hayatını..
    12. TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı..
    13. Tokat'ta kayıp çobanın cesedini annesi..
    14. Çocuklarda ince motor gelişimi neden..
    15. Migren ağrısına doğal çözüm yöntemleri..
    16. Balıkesir’de FETÖ'cü emekli polise..
    17. İtalya'dan Avrupa Birliği'ne Sophia ve..
    18. Diş teli temizliğine dikkat!
    19. Bir gıdayı ikinci kez dondurmak..
    20. BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura:..
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!