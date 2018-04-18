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Ülkede şok! Çıkan çatışmada 16 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde bulunan Guerrero eyaletinde çıkan iki silahlı çatışmada 6'sı polis 16 kişi öldü.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:41
Ülkede şok! Çıkan çatışmada 16 kişi öldü

Eyalet güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez, dün gece tatil beldesi Zihuatanejo yakınında polis konvoyuna düzenlenen saldırının ardından çıkan ve yarım saat süren silahlı çatışmada 10 kişinin öldürüldüğünü, bir polis memurunun yaralandığını söyledi.

Alvarez, daha sonra bölgenin kuzeyinde yine polis konvoyunu hedef alan saldırı düzenlediğini, bu saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polislerin, bölgede uyuşturucu çetelerinin yol açtığı şiddet olaylarının mağduru aileleri ziyaret ettiği belirtildi.

Eyalette yüzlerce vatandaşın çete tehdidi nedeniyle yaşadıkları şehirlerden kaçtığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:41
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