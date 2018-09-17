Ülkede şok! Askeri helikopter düştü
Türkiye'nin petrol araması yapacağı Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde bir askeri helikopter düştü.17 Eylül 2018 Pazartesi 21:03
Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki Nyala kentinde bir askeri helikopter teknik arıza nedeniyle düştü.
Sudan Ordu Sözcüsü Ahmed Halife eş-Şami, yaptığı yazılı açıklamada Ummu Dafug kentinden Nyala Havaalanına gelen MI-17 tipi askeri helikopterin iniş sırasında teknik arıza nedeniyle kuleye çarparak düştüğünü belirtti.
Helikopterde çarpmanın ardından yangın çıktığını ifade eden Şami, kazada can kaybı yaşanmadığını aktardı.
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