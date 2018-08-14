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Ülkede siyah giyimli adamlar alarmı! Bir gecede 80 aracı...

İsveç'in ikinci büyük şehri olan Götebörg'de siyah giyimli olduğu iddia edilen kişiler bir gecede 80 aracı ateşe verdi.

14 Ağustos 2018 Salı 08:40
Ülkede siyah giyimli adamlar alarmı! Bir gecede 80 aracı...

Şahısların arabaları yakmaları saat 22.00 sularında başladı. Bir yangının yakınında bulanan yaşlı bir görgü tanığı şunları söyledi:

"Üç dört siyah giyimli adam gördüm. İçlerinden biri ateşli molotof kokteylini arabalara doğru attı. Sonra yüksek sesle bir patlama duyuldu."

 Bir başka görgü şahidi ise; "Siyah giyimli kişiler araçları ateşe verdiler. Daha sonra molotof kokteyli ve benzin şişelerine benzer bir şeyler attılar ve olay yerinden hızlıca kaçtılar" dedi.

Göteborg'daki kurtarma servisi, alarm ve yönetim operatörü Dan Lindqvist, "Arabalar 5 ayrı bölgede yakıldı. Binek arabaları, bir karavan, küçük bir kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınların çıktığı ilk 3 bölgede Frölunda, Hjallbo ve Trollhattan'da yangınlar söndürüldü. Yaralanan olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yok" diye ifade etti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 08:40
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