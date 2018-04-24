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Ülkede saldırı şoku! 4 polis öldürüldü

Afganistan'da saldırı şoku yaşanıyor. Ülkenin Gazne kentindeki polis karakoluna düzenlenen saldırıda 4 polis öldü.

24 Nisan 2018 Salı 15:18
Ülkede saldırı şoku! 4 polis öldürüldü

Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, militanların Çagatu ilçesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediğini açıkladı.

 Saldırının ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığına işaret eden Nuri, çatışmada 4 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını belirtti.

 8 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Nuri, çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün ise yaralı yakalandığını kaydetti.

 TALİBAN AÇIKLAMA YAPTI

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 polisin öldüğü iddia edildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 15:18
  1. Afganistan
  2. Gazne şehri
  3. Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri

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