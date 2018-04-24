Ülkede saldırı şoku! 4 polis öldürüldü
Afganistan'da saldırı şoku yaşanıyor. Ülkenin Gazne kentindeki polis karakoluna düzenlenen saldırıda 4 polis öldü.24 Nisan 2018 Salı 15:18
Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, militanların Çagatu ilçesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırının ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığına işaret eden Nuri, çatışmada 4 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını belirtti.
8 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ
Nuri, çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün ise yaralı yakalandığını kaydetti.
TALİBAN AÇIKLAMA YAPTI
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 polisin öldüğü iddia edildi.
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