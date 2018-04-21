Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ülkede saldırı şoku! 30 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi olan Nijerya'da saldırı şoku yaşanıyor. İki ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılarda 30 kişi öldü.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:12
Ülkede saldırı şoku! 30 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen  iki ayrı silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Zamfara eyaletine bağlı Kabaro ve  Danmani köylerinde silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 30  kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Eyalet Polis Sözcüsü Mohammed Shehu, yaptığı açıklamada, saldırılar  nedeniyle çok sayıda kişinin korkudan bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını  belirtti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Shehu, bölgeye gelen güvenlik güçlerinin silahlı üç şüpheliyi  yakaladığı bilgisini paylaştı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli  çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden  Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine  saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney  bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya  çalıştığı ileri sürülüyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:12
  1. Nijerya
  2. kavga
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi müfettişlerinden mektup
    1. Vergi müfettişlerinden mektup
    2. Kuzey Kore nükleer denemeleri durdurma..
    3. Tüketici güven endeksi yükselişini..
    4. Mete Yarar açıkladı: Başka çözüm yok!..
    5. KOSGEB desteği ile kendilerine iş..
    6. 28 Şubat'ın sivil ayağına operasyon..
    7. Dünyada tek! Türkiye'ye geliyor
    8. Cinayet zanlısı abisi çıktı!
    9. Kayseri'den sonra o ilde'de kar yağdı!
    10. Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu!
    11. İşte Şenol Güneş hakkında merak..
    12. Jandarma'dan villalara kumar operasyonu!
    13. Ortalık kızışıyor! İran rest çekti
    14. Kadın meslektaşını vuran polisin..
    15. Ülkede saldırı şoku! 30 kişi öldürüldü
    16. Saadettin Köpek'in ölümü yurt dışında..
    17. Sadettin Köpek ölürken bakın ne yaptı!
    18. İşte Erdoğan’ın yalnız bırakıldığının..
    19. Enerji Bir-Sen 4/C-4/B geçişini..
    20. Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu