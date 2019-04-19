Ülkede otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralılar
Pakistan'ın güneyinde bulunan Badin bölgesinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.19 Nisan 2019 Cuma 21:33
Pakistan'ın güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan haberde, Sind eyaletinin Badin bölgesinde aşırı hız nedeniyle bir otobüsün devrildiği, kazada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haberde, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
5 gün önce de bir kaza yaşanmıştı
Belücistan eyaletinin Mastung bölgesinde bu hafta başında kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaşamını yitirmişti.
Pakistan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 9 bin trafik kazası meydana geliyor.
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