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Ülkede otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralılar

Pakistan'ın güneyinde bulunan Badin bölgesinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

19 Nisan 2019 Cuma 21:33
Ülkede otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralılar

Pakistan'ın güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberde, Sind eyaletinin Badin bölgesinde aşırı hız nedeniyle bir otobüsün devrildiği, kazada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

5 gün önce de bir kaza yaşanmıştı

Belücistan eyaletinin Mastung bölgesinde bu hafta başında kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 9 bin trafik kazası meydana geliyor.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:33
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