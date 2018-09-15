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Ülkede Mangkhut Tayfunu 3 can aldı! Süper tayfuna dönüştü

Filipinler'de etkili olan ve gücünden dolayı 'süper' olarak adlandırılan Mangkhut Tayfunu'nda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:33
Ülkede Mangkhut Tayfunu 3 can aldı! Süper tayfuna dönüştü

Filipinler'in kuzey kıyılarını sabah erken saatlerden itibaren etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut Tayfunu'nda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu'na (NDRRMC) dayandırdığı haberine göre, Luzon Adası'ndaki Cordillera bölgesinde, tayfun nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 2 acil durum yetkilisi hayatını kaybederken, Metro Manila'dan geçen Marikina Nehri'nde bir kız çocuğu boğuldu.

ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Tayfun nedeniyle 4 kişinin yaralandığını kaydeden NDRRMC, Cordillera'da 40'dan fazla toprak kayması yaşandığını ve yetkililerin kapanan yolları açmaya çalıştığını bildirdi.

NDRRMC Başkanı Ricardo Jalad, rakamların yerel kaynaklara dayandığını ve ilerleyen saatlerde artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon kişinin etkilendiği tayfun nedeniyle ülkenin kuzeyinde 64 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kaydedildi.

Eğitime ara verilen bölgede çok sayıda uçak seferi ertelendi.

KATEGORİ 5 UYARISI

Saatteki hızı 170 kilometreye gerileyen Mangkhut Tayfunu nedeniyle Baguio şehrinde 6 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

Hawaii'de bulunan Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki süper tayfuna dönüştüğünü bildirmişti.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 14:33
  1. Filipinler
  2. Mangkhut Tayfunu
  3. Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC)
  4. Luzon Adası
  5. NDRRMC Başkanı Ricardo Jalad
  6. Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi
  7. Pasifik Okyanusu

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